Cáritas Arousa constata el aumento de personas sin hogar y la creciente demanda de ayuda directa en Vilagarcía

La campaña de Navidad de Cáritas Interparroquial Arousa ha servido este año para poner cifras, pero también rostros, a una realidad que se agrava en Vilagarcía y en el conjunto de las parroquias: el incremento de personas en situación de calle y el crecimiento de la demanda de ayuda directa, muy vinculada al encarecimiento de la vivienda.

La directora de la entidad, Mar Viqueira, explica que en fechas especiales no se realiza un registro formal del número de usuarios, pero el movimiento fue «muy alto» durante los días clave. «Nosotros en Nochebuena y fechas especiales no registramos las personas que vienen a comer o a buscar la bolsa de alimentos, pero vino mucha gente y tuvimos más de 40 personas cada día. Incluso el día de Reyes se superaron las 50 y todas llevaron su trozo de roscón y la bolsa», señala. En concreto, subraya que el 24 y 25 de diciembre de 2025, así como el 31 de diciembre de 2025, se ofreció en el comedor «un menú muy especial», una atención reforzada que se mantuvo también en Reyes.

El repunte no se mide solo en el comedor. Cáritas detecta que el problema de los altos alquileres está derivando en un aumento de las ayudas directas: apoyo para compras básicas, ropa, tarjetas monedero y atención de emergencia. «Hay una falta de vivienda tremenda, se incrementa el número de personas en la calle por el precio de los alquileres. Es un problema acuciante que tenemos y no solo pasa en Vilagarcía, sino también en las parroquias», advierte Viqueira.

Los colegios, empresas y colectivos han ayudado a volver a llenar de alimentos el almacén de la entidad benéfica. / Iñaki Abella

La directora relaciona la tensión del alquiler con una pérdida de liquidez que acaba empujando a muchas familias a pedir ayuda para lo más básico. «Se traduce en un mayor número de comidas, ayudas al alquiler, atenciones y en personas buscando viviendas», resume.

Una situación que, además, está afectando a la capacidad de los recursos de acogida. Y es que cuando no existe alternativa habitacional, la rotación no existe en las casas de acogida de San Cibrán, con una capacidad para catorce personas, o en la de A Illa, donde residen actualmente dos familias. «Si no hay vivienda, no hay rotación y se produce un colapso», indica Mar Viqueira, que también recuerda que solo pueden disponer de estas plazas aquellas personas implicadas en encontrar una solución digna a su situación de dependencia.

En paralelo, la entidad refuerza la respuesta ante el invierno con recursos como el reparto de ropa y prendas de abrigo. Una gestión que ahora se realiza mayoritariamente a través de la tienda Arroupa de la calle Castelao. Ello no es óbice para que Cáritas mantenga su ropero de emergencia, orientado a personas en situación de calle para cubrir sus necesidades básicas.

Mar Viqueira destaca la colaboración de colectivos y particulares en la campaña navideña. / Iñaki Abella

Casi 60 voluntarios ayudaron durante toda la Navidad

Pese a la presión asistencial, Mar Viqueira hace un balance «positivo» de esta Navidad por la respuesta social y, especialmente, por el empuje del voluntariado. «Hubo muchas personas ayudando entre comedor, juguetes, la gala... Tenemos cerca de 60 voluntarios y, sobre todo, mucha predisposición e implicación. También mucho voluntariado joven y renovado y esa es muy buena señal», apunta.

Las donaciones también juegan un papel clave en el sostén de la entidad. La directora explica que parte de la ayuda popular canalizada desde colegios y colectivos se concentra en alimentación, siguiendo una planificación previa: Cáritas remite una circular con necesidades concretas para mantener el stock del almacén durante el año. A ello se suman iniciativas como la recogida de juguetes promovida por la Policía Nacional y Zona Aberta, que permite que niños y niñas puedan acceder a juguetes nuevos.

De todos modos, desde Cáritas no ocultan que «vienen tiempos duros. Tratamos de cubrir y de llegar hasta donde podemos», resume Viqueira, que insiste en el acompañamiento y el seguimiento de los casos con un criterio claro: priorizar procesos de salida y autonomía. «Las personas que atendemos… tienen que tener ganas de luchar y buscar su independencia», apunta, recordando que Cáritas agradece a quienes cuentan con disposición y unos mínimos recursos para iniciar una recuperación.