La calle de Fexdega será de sentido único durante un mes

Las obras de construcción de los tanques de tormentas en Fexdega y la renovación de la red de saneamiento a lo largo de la avenida de Rodrigo de Mendoza, en paralelo al río de O Con, provocan que desde ayer por la tarde la circulación por esa vía quede restringida. Y así será al menos durante un mes, que es el plazo previsto por la empresa Petrolam, contratada por la Xunta para la realización de ese proyecto.

Las obras consistirán, básicamente, en la conexión de los tanques habilitados bajo la plaza de Ramiro Carregal con el río de O Con mediante la instalación de varios colectores soterrados. Para eso será necesario cruzar de un lado a otro la avenida de Rodrigo de Mendoza.

Interior de la parcela donde se construyó el tanque de tormentas, ayer. / Noé Parga

Por tratarse de una arteria principal de las comunicaciones de Vilagarcía, la avenida no quedará totalmente cerrada al tráfico, sino que se habilitará un carril único entre la plaza de Ramiro Carregal (acceso a Fexdega) y la rotonda que conecta Ramón Cabanillas y Arealonga (acceso a A Laxe) con Rodrigo de Mendoza. La circulación permitida será en sentido A Florida.

De este modo, los conductores procedentes de Cambados podrán seguir normalmente hasta la rotonda de la Luz Salgada, pudiendo girar a la derecha en Fexdega, As Bocas o A Laxe y a la izquierda hacia el instituto Castro Alobre, o sea, Ramón Cabanillas. En cambio, los que vengan de Caldas o Pontevedra solo podrán llegar hasta la primera rotonda de A Laxe, teniendo que escoger después entre circular por Ramón Cabanillas, para subir hasta San Roque, o bien por la calle Arealonga (acceso a A Laxe, As Bocas y Cornazo).

Quienes bajen por Santa Eulalia solo podrán girar a la izquierda, es decir, para incorporarse a la dirección única de Rodrigo de Mendoza. Y quien salga del aparcamiento de Fexdega podrá optar entre hacerlo a la izquierda (rotonda de la Glorieta de la Mariña Española y avenida de Doutor Tourón) o bien a la derecha, para sumarse a la dirección única de Rodrigo de Mendoza hacia A Florida.

Esta obra es competencia de la Xunta de Galicia, si bien es el Concello quien la ha explicado a los vecinos. De hecho, FARO preguntó ayer a la Consellería de Medio Ambiente por las fases restantes del proyecto y los plazos previstos (el periodo máximo de ejecución ya se excedió con creces), pero la Xunta guardó silencio.