El Auditorio acogerá la Gala Solidaria de Afasal
Será el sábado 24 de enero (20.30 horas) y la entrada para ayudar a la asociación tendrá un coste de 5 euros
Vilagarcía
El sábado 24 de enero (20.30 horas) el Auditorio de Vilagarcía acogerá la Gala Afasal bajo el título «A música e a danza para espertar». Bajo la direccion artística de Pepe Álvarez, se desarrollarán diferentes actuaciones para recaudar fondos para ayudar a financiar la asociación que vela por los enfermos de Alzhéimer. La entrada será en taquilla al precio de 5 euros.
