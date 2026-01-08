Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Auditorio acogerá la Gala Solidaria de Afasal

Será el sábado 24 de enero (20.30 horas) y la entrada para ayudar a la asociación tendrá un coste de 5 euros

Diego Doval

Vilagarcía

El sábado 24 de enero (20.30 horas) el Auditorio de Vilagarcía acogerá la Gala Afasal bajo el título «A música e a danza para espertar». Bajo la direccion artística de Pepe Álvarez, se desarrollarán diferentes actuaciones para recaudar fondos para ayudar a financiar la asociación que vela por los enfermos de Alzhéimer. La entrada será en taquilla al precio de 5 euros.

