Aplazan dos semanas la huelga de limpieza del Hospital do Salnés

REDACCIÓN

Vilagarcía

Las trabajadoras de los servicios de limpieza de los hospitales de O Salnés, Barbanza y la Costa da Morte, y el sindicato CIG han acordado aplazar el inicio de la huelga indefinida para el 21 de enero (miércoles). El paro, indefinido y a tiempo completo, iba a empezar ayer, pero las plantillas han decidido finalmente postergarlo dos semanas. Asimismo, se ha convocado una concentración frente a la sede del Sergas, en Santiago, que se celebrará al día siguiente, 22 de enero, a partir de mediodía. Las trabajadoras reclaman su equiparación salarial y de derechos sociales con las plantillas de los demás hospitales gallegos.

