Zona Aberta valora la campaña navideña en Vilagarcía: "Se cumplieron las expectativas"

La campaña de Navidad ha dejado un balance claramente positivo entre los comerciantes y hosteleros de Vilagarcía, que cierran semanas de intensa actividad con buenas cifras de ventas y la sensación de haber cumplido objetivos. Así lo trasladó la presidenta de la asociación Zona Aberta, Rocío Louzán, que reconoció que el arranque «en principio arrancó fría», pero el pulso cambió con el paso de los días hasta consolidar una imagen repetida en el centro urbano con mucha afluencia de personas.

«Hubo mucha gente en Vilagarcía durante estas semanas y eso se tradujo en mayor número de ventas y de facturación, sobre todo en la hostelería». Para el colectivo, el balance global es rotundo: «la campaña de Navidad fue muy buena. Se cumplieron las expectativas», insistió Louzán, poniendo el foco en jornadas de especial intensidad como el 24 y el 31 de diciembre, cuando «hubo muchísima gente y fueron días de mucho trabajo, especialmente en bares, cafeterías y restaurantes».

La presidenta de Zona Aberta apuntó también a un reparto de protagonismo según el calendario: el día 5 de enero, explicó, tuvo un impacto mayor en el comercio que en la hostelería, aunque con un denominador común que benefició a todos: la elevada afluencia de público. «Al haber tanta gente en Vilagarcía todos nos vemos favorecidos», resumió.

Ese aumento de movimiento no se percibió como un fenómeno puntual, sino como una tendencia que el sector viene detectando desde hace meses. Zona Aberta señala que «ya desde el verano se nota un aumento de gente de fuera en Vilagarcía» y que en estas fechas se tradujo en «muchos compradores venidos de otros sitios».

Louzán destacó un alto número de viandantes durante las semanas de Navidad en la ciudad. / Iñaki Abella

A la hora de explicar las razones de ese mayor tráfico de compradores por las calles de la ciudad, Louzán cree que confluyen varios factores: la comodidad de un centro que se recorre a pie y ofrece variedad, el atractivo del comercio tradicional y también la mejora de la conectividad. «Vilagarcía es como una gran ciudad en pequeño y mucha gente el comercio de aquí lo valora mucho. Tenemos todavía el comercio de toda la vida. Eso gusta mucho… Incluso la comodidad del tren contribuye a que venga más gente», señaló.

El tirón de la campaña también tendrá reflejo directo en el sorteo de Zona Aberta, que se celebra esta misma noche con 3.000 euros en premios y que, según avanzó la presidenta, contará con «más de 15.000 tickets», además de haber sumado participación en acciones paralelas como la sesión de fotos con los pajes reales, la recogida solidaria de juguetes o las chocolatadas, una de ellas organizada por el propio Concello.

«Optimismo moderado» para la campaña de rebajas

Con ese buen sabor de boca que deja la Navidad arranca hoy la campaña de rebajas, ante la que el colectivo se muestra prudente pero esperanzado, con un «optimismo moderado».

Louzán explicó que parte de los establecimientos han adelantado descuentos antes de Reyes, amparados en que «lo que tenemos estipulado es un máximo de dos meses en cuanto a la duración de las rebajas, pero no el día de inicio de la campaña», algo que se repite habitualmente «para motivar más las compras».

En todo caso, el comercio local asume que las rebajas ya no tienen el efecto de antaño, muy condicionadas por la venta online y por la proliferación de promociones a lo largo del año. «Ya hace algunos años que las rebajas ya no son lo que eran. Ahora hay muchas campañas de descuentos a lo largo del año y la venta por internet se nota mucho», admitió la presidenta de Zona Aberta.

Frente a esa competencia, el sector defiende su terreno apostando por diferenciarse: asesoramiento, cercanía y atención personalizada como señas de identidad. «El pequeño comercio tiene que jugar otro tipo de armas como son el asesoramiento y la atención individualizada. Además, nosotros estamos para solucionar cualquier problema y eso también es algo que muchos clientes valoran y cuidan», concluyó Louzán, presidenta de una asociación que reúne a a cerca de 110 comercios y a 75 negocios de hostelería.