La Xunta renuncia a crear los parkings disuasorios de Cornazo y Caldas de Reis

La Xunta de Galicia ha renunciado a la construcción del aparcamiento disuasorio que había proyectado en Vilagarcía, y en cuya creación iba a invertir 510.000 euros. Así lo ha anunciado el gobierno municipal, en respuesta a las críticas vertidas por el PP vilagarciano sobre el estado de conservación de los aparcamientos municipales de tierra situados en la ciudad.

Según ha revelado la portavoz del ejecutivo socialista de Vilagarcía, Tania García Sanmartín, la Xunta intentó crear el aparcamiento disuasorio en el entorno de la rotonda de Santa Mariña-Cornazo (un punto donde confluyen la vía rápida de Cambados y la circunvalación del Puerto) sin haber comprado antes los terrenos.

«El aparcamiento disuasorio para vehículos compartidos en el lugar de O Coruxo, al pie de la circunvalación, es un proyecto que la Xunta dejó a medio hacer cuando 'se dio cuenta' de que los terrenos no eran suyos, y tuvo que renunciar a los fondos europeos con los que iba a sufragar la obra». Meses antes, la administración gallega había tomado la misma decisión con el aparcamiento de Godos (Caldas de Reis), por un motivo similar, puesto que además en esa zona está proyectada una gasolinera nueva.

De este modo, el gran plan de movilidad sostenible en O Salnés y Caldas anunciado en noviembre de 2022 por el entonces delegado de la Xunta en Pontevedra, y ahora presidente de la Diputación, Luis López, ha fracasado, pues solo se habilitó uno de los tres parkings anunciados. El único que se hizo fue el de Barrantes (Ribadumia), situado junto a la Autovía do Salnés. Invirtió 431.000 euros.

El de Vilagarcía iba a costar 509.000 euros, y estaría ubicado en la rotonda de Cornazo-Santa Mariña. El proyecto preveía 59 plazas, distribuidas en una superficie de 1.950 metros cuadrados y habría dos puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En febrero de 2023, la Xunta avanzó que estaba ultimando todos los detalles para sacar a licitación las obras de Vilagarcía y Ribadumia, al tiempo que admitía que la de Caldas iba algo más retrasada al encontrarse en fase de alegaciones. Tiempo después, se explicó que se renunciaba definitivamente al proyecto de Caldas, que estaba ubicado en Godos, en una pista situada junto a la entrada a la autopista que ya es utilizada en la actualidad para compartir coche.

En Cornazo llegó a haber obras de retirada de la vegetación y de preparación del terreno, pero las máquinas pronto pararon, y jamás regresaron a la zona. La Xunta nunca explicó qué sucedía con este proyecto, el cual, según la concejala socialista de Vilagarcía, Tania García, está archivado.

La finalidad de ese ambicioso proyecto era el de fomentar el uso compartido del coche para determinados viajes, como por ejemplo entre compañeros de trabajo; y, en segundo lugar, tratar de reducir el número de vehículos que entran en los centros urbanos de las ciudades. Es ahora Ravella quien sostiene que la iniciativa de Cornazo ha sido abandonada porque, presuntamente, la Xunta tenía que ser la propietaria de la parcela si quería obrar y recibir los fondos europeos, pero no lo era. Sí había una generosa partida para expropiar todas las parcelas necesarias, pero por una razón u otra no se utilizó.