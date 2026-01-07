La tradición dulce del Día de Reyes

Es la madrugada del Día de Reyes en la panadería Pombal 2 de Meis y el obrador se encuentra a plena actividad. A la actividad de una jornada habitual en esta ocasión se suma otra circunstancia, la elaboración de uno de los dulces más degustados y demandados en un día tan especial como este. Se trata del roscón de Reyes, un dulce que tiene sus secretos y que hay que elaborar con mimo para que quede perfecto.

La elaboración de cada uno de estos dulces lleva su tiempo, primero con la masa, y después centrándose en la decoración, además de su paso por el horno para que ofrezca su tradicional imagen que invita a todo aquel que la ve a degustarla.

Los roscones se introducen uno a uno en el horno. | Noé Parga

Por el horno de la panadería van a pasar un buen número de ellos, más que las encargas que hay sobre la mesa, ya que son muchos los que se acuerdan a última hora de que en su mesa debe figurar este dulce.

El trabajo se extiende hasta bien entrada la mañana, dependiendo de las encargas y la demanda que tenga cada panadería, pero lo que es cierto es que en la mayor parte de ellas se llegan a crear colas para llevar uno de estos dulces o varios a la mesa en una jornada tan especial como es el Día de Reyes.

Preparación de varios roscones en Meis. / Noé Parga

Esta imagen se repitió ayer en todas y cada una de las panaderías de la comarca de O Salnés en las que, con algunos «trucos» propios para elaborar la masa o mantener la esponjosidad del producto, fuero saliendo poco a poco cientos de estos postres que endulzaron el paladar de casi todas las casas de la comarca.

Además de su elaboración, el roscón tiene otras particularidades, como la de tener que esperar a que se enfríe, tras su paso por el horno, durante bastante tiempo para introducirle el relleno, que puede ser de nata, trufa o chocolate, aunque se abren otras posibilidades. También su parte superior se riega de azúcar y fruta confitada, que añade una nota de color diferente al roscón.

Último repaso a los roscones. | Noé Parga

Además, cada uno de estos dulces esconde un premio y una pena.

El premio es encontrar el rey que se esconde en el interior de la misma, lo que da derecho a ser envestido con la corona que acostumbra a acompañar a cada uno de estos dulces. La pena viene en forma de haba, ya que a aquel que le toca es el encargado de abonar el coste del roscón, dos símbolos de la buena y mala suerte que, afortunadamente para aquellos que les toca el haba, no se extiende al resto del año.

El horno funcionó a pleno rendimiento. | Noé Parga

Sin tantos abalorios, las roscas regresarán en Semana Santa a las panaderías, otra época del año en la que este dulce adquiere una importancia capital, ya que es con el que agasajan los padrinos a sus ahijados. Esa época del año también convierte en frenética la actividad de las panaderías de la comarca para garantizar la mejor rosca.