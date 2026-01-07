Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más roscones que juguetes por las calles de Vilagarcía

Diego Doval

Vilagarcía

Corren nuevos tiempos en las mañanas del día de Reyes. Ahora los niños luciendo juguetes, bicicletas y monopatines han perdido la batalla cuantitativa ante los clientes que acuden a las panaderías en busca de su roscón. Algo en lo que también tiene que ver el predominio de los juegos electrónicos que no necesitan salir a la calle para ser disfrutados.

