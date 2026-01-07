Más roscones que juguetes por las calles de Vilagarcía

Corren nuevos tiempos en las mañanas del día de Reyes. Ahora los niños luciendo juguetes, bicicletas y monopatines han perdido la batalla cuantitativa ante los clientes que acuden a las panaderías en busca de su roscón. Algo en lo que también tiene que ver el predominio de los juegos electrónicos que no necesitan salir a la calle para ser disfrutados.