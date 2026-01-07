El personal de limpieza del Hospital do Salnés inicia una huelga indefinida
Ya hicieron 15 paros parciales en 2025 para reclamar la equiparación salarial
El personal de limpieza del Hospital do Salnés inicia hoy miércoles una huelga indefinida y a tiempo completo. Las trabajadoras llevan reclamando desde noviembre su equiparación salarial y de derechos laborales con las plantillas de los demás hospitales del Sergas, pero sus protestas han caído hasta ahora en saco roto.
En Galicia, las condiciones salariales y laborales de los servicios de limpieza son iguales en todos los hospitales, menos en los de O Salnés, Barbanza y Costa da Morte. Por esta razón, el sindicato CIG y las trabajadoras iniciaron en noviembre un calendario de protestas, para instar al Sergas a mover ficha y a equiparar sus condiciones a las que existen en los demás hospitales. Pero no tuvieron éxito.
Así, se hicieron hasta 15 jornadas con paros parciales, de dos horas en el turno de mañana y de otras dos en el de tarde. Esos días, organizaban también concentraciones o manifestaciones frente a los centros sanitarios. Desde el primer momento ya se anunció que, si la situación no se desbloqueaba, la plantilla iría a la huelga nada más volver de Reyes.
Y así lo harán finalmente. La Consellería de Sanidade publicó en el Diario Oficial de Galicia de ayer lunes los servicios mínimos que se deberán respetar. De lunes a viernes deben trabajar 9 personas en los turnos de mañana y tarde, y uno en el de noche. Los fines de semana son menos, 6 de mañana, 3 de tarde y 1 de noche.
