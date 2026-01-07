El personal de limpieza del Hospital do Salnés inicia una huelga indefinida

El personal de limpieza del Hospital do Salnés inicia hoy miércoles una huelga indefinida y a tiempo completo. Las trabajadoras llevan reclamando desde noviembre su equiparación salarial y de derechos laborales con las plantillas de los demás hospitales del Sergas, pero sus protestas han caído hasta ahora en saco roto.

En Galicia, las condiciones salariales y laborales de los servicios de limpieza son iguales en todos los hospitales, menos en los de O Salnés, Barbanza y Costa da Morte. Por esta razón, el sindicato CIG y las trabajadoras iniciaron en noviembre un calendario de protestas, para instar al Sergas a mover ficha y a equiparar sus condiciones a las que existen en los demás hospitales. Pero no tuvieron éxito.

Así, se hicieron hasta 15 jornadas con paros parciales, de dos horas en el turno de mañana y de otras dos en el de tarde. Esos días, organizaban también concentraciones o manifestaciones frente a los centros sanitarios. Desde el primer momento ya se anunció que, si la situación no se desbloqueaba, la plantilla iría a la huelga nada más volver de Reyes.

Y así lo harán finalmente. La Consellería de Sanidade publicó en el Diario Oficial de Galicia de ayer lunes los servicios mínimos que se deberán respetar. De lunes a viernes deben trabajar 9 personas en los turnos de mañana y tarde, y uno en el de noche. Los fines de semana son menos, 6 de mañana, 3 de tarde y 1 de noche.