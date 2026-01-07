A Illa garantiza una solución a los multados de forma errónea en la zona residencial

Las sanciones que ha generado la implantación de la zona residencial en A Illa están siendo más polémicas de lo esperado debido a que, entre las 8.500 que se han impuesto entre el 15 de junio y el 30 de agosto, han comenzado a aparecer multas a clientes de establecimientos comerciales y hosteleros que, en teoría, deberían figurar en los listados que estos le han pasado al Concello. De ello llevan quejándose comerciantes y hosteleros en las últimas semanas a la vez que cuestionan el método empleado por el Concello para “controlar” los vehículos que circulan por este espacio restringido solo para residentes y autorizados.

El malestar entre el colectivo es más que evidente, ya que entienden que esta situación viene a confirmar lo que denunciaron en su momento, que acabarían siendo perjudicados por la medida y que se exponen a perder clientes que, al no poder circular por la zona residencial, se irán a otros puntos. Entienden que este sistema debe reformularse ya que «no podemos ser nosotros los que ejerzamos como policías y llevemos un control que no nos corresponde». En esas críticas al sistema también coincide el Partido Popular, que denunció públicamente la llegada de multas a clientes de establecimientos comerciales la pasada semana.

Desde el Concello se reconocía ayer que se han detectado casos en los que vehículos que figuraban en las listas han sido sancionados, pero puntualizan que las sanciones pueden recibir alegaciones y, si se demuestra que fue un error, pueden ser retiradas sin nigún problema. Así lo apunta el regidor, Luis Arosa, al explicar que “estamos en contacto con el ORAL para solventar ese tipo de situaciones que, mientras no se perfeccione el método, éramos conscientes de que podrían ocurrir, pero insisto en que son plenamente solventables”.

Arosa mantiene que la Policía Local está revisando todos esos casos que puedan haberse visto afectados por lo que considera que «puede haber sido una mala transcripción, se les está dando cobertura a todos y, aquellos que tengan razón y hayan estado en un comercio o estaban autorizados, se les retirará una vez se compruebe que tienen razón en su reclamación». Insiste en que «en el ORAL son conocedores de la casuística y no va a haber ningún problema». Arosa mantiene que la zona residencial ha llegado para quedarse y destaca el efecto que ha tenido en el tráfico rodado en el casco urbano, de donde se han eliminado más de 330.000 vehículos.