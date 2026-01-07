El Festival de Ilusionismo será broche navideño en Vilagarcía

La magia tomará el relevo de los Reyes Magos en Vilagarcía este fin de semana con dos grandes citas que pondrán el broche a la programación navideña. El viernes, el Auditorio acogerá la novena gala del Galicia Magic Fest, integrada en el Festival Internacional de Ilusionismo de Galicia, con un cartel de primer nivel que reunirá a artistas de España, Estados Unidos, Alemania, Argentina y China.

Encabezará la velada el gallego Pedro Volta, finalista de Got Talent España y artífice del festival, acompañado por nombres de referencia como la chino-canadiense Juliana Chen, primera mujer en ganar un FISM (el gran premio mundial del sector), el estadounidense Stuart MacDonald, ganador de Penn & Teller Fool Us, el argentino Mirko Callaci, campeón mundial FISM, y el alemán Julius Frack, reconocido por sus montajes de gran formato.

El espectáculo comenzará a las 20.30 horas y ofrecerá 70 minutos de números visuales, humor y prestidigitación. Las entradas se encuentran a la venta en ataquilla.com (22, 18 y 15 euros, más gastos de gestión) y, si quedan localidades, también podrán adquirirse en taquilla desde las 18.30 horas.

El sábado, el protagonismo se trasladará al Fexturrón, en Fexdega, con la gala de clausura del FexMagia a partir de las 18.30 horas y entrada gratuita, pensada para público familiar y como despedida del ciclo de actuaciones y talleres que han animado el parque navideño en las últimas semanas.

Participarán el tomiñés Samuel Moreno, finalista de Got Talent 2018, el vigués Iago Saavedra, especialista en magia de cerca, y el lucense Roberto Lolo, que combina trucos e interacción con un tono humorístico. El Fexturrón, integrado en el programa Nadalízate del Concello, permanecerá abierto todavía el domingo 11 de enero, jornada en la que cerrará sus puertas tras casi mes y medio de actividad y donde el número de visitas se han contado por miles esta Navidad.