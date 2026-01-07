La Exposición de la Camelia de Rubiáns honrará la memoria de Fernando Vila

La XIV Exposición de la Camelia ultima estos días sus preparativos en Rubiáns para abrir sus puertas este fin de semana en el centro sociocultural de O Souto, una cita ya consolidada que volverá a reunir tanto a profesionales del cultivo como a aficionados locales.

Un total de 28 expositores especializados participarán en la muestra, a los que se sumará más de una decena de vecinos de Rubiáns que también lucirán sus propias camelias, reforzando el carácter comunitario de un evento que pone en valor una de las flores más emblemáticas del invierno gallego.

La presidenta de la asociación de vecinos O Souto, entidad organizadora, Ana Abalo, destacó el esfuerzo realizado para mantener el nivel de participación en un momento del año poco propicio para la floración: «Pese a no ser buena época para la camelia, tenemos a 28 expositores», subrayó.

La programación incluirá, además, un atractivo añadido con la presencia de un artesano procedente de la localidad portuguesa de Celorico de Basto, que acudirá a Rubiáns con distintas elaboraciones en las que la camelia se convierte en protagonista, ampliando el interés de la exposición más allá de la exhibición floral.

La edición de este año tendrá también un marcado componente emotivo, al estar dedicada a la memoria de Fernando Vila, vecino de Rubiáns y reconocido aficionado a la camelia, que llegó a lograr varios títulos en diferentes certámenes. El homenaje se traducirá en un gesto simbólico con vocación de permanencia: la plantación en el jardín del local social de O Souto de una camelia de la variedad Black Magic, la favorita de Fernando Vila.

La muestra abrirá el sábado con la inauguración y actos vinculados a los expositores, y continuará el domingo con horario de mañana y tarde, además de un taller sobre cuidados de la camelia con plazas limitadas e inscripción previa. La entrada a la exposición será gratuita, con el objetivo de facilitar la participación del público y seguir acercando a vecinos y visitantes a una tradición que Rubiáns quiere mantener viva y en crecimiento tras la recuperación de la misma hace tres años.

Este año la exposición no tendrá la posibilidad de comprar camelias, por lo que solo se podrá disfrutar de ellas durante la visita.

Los Reyes Magos fueron de O Souto al Hospital

Un momento de la visita al Hospital do Salnés. / Cedida

La asociación de vecinos O Souto también tuvo mucho que ver en la visita realizada en la mañana de ayer por los Reyes Magos al Hospital do Salnés. Así, y tras asistir a la tradicional misa de mediodía en Rubiáns, sus Majestades de Oriente se desplazaron a las instalaciones sanitarias de Ande.

Ana Abalo, presidenta de la asociación vecinal, reconoció que «fue una visita muy emotiva. Recorrimos con los Reyes todo el hospital, desde la planta de mayores hasta pediatría, pasando por los boxes de urgencias. Fue una sorpresa muy agradable para todos».Melchor, Gaspar y Baltasar aceptaron a vestirse con unos trajes cedidos por el colectivo de O Souto para realizar la visita al Hospital. Allí, las peticiones de fotos fueron continuas e incluso los profesionales sanitarios no desaprovecharon la oportunidad de hacerse con un recuerdo de la visita. «Los mayores incluso se emocionaban cuando los veían entrar en la habitación porque no se lo esperaban», concluyó Ana Abalo.