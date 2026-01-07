La edil socialista Noemí Outeda deja la política

Noemi Outeda, una de las históricas militantes y dirigentes del PSdeG-PSOE en el Concello de O Grove –su andadura comenzaba en 1999– deja la política. Renuncia a su acta de concejala por cuestiones personales y familiares.

Su puesto en el grupo de gobierno que dirige José Antonio Cacabelos Rico puede ser ocupado por Marta Domínguez, que es la siguiente en la candidatura presentada en las elecciones de 2023.

Es hija del que fuera otro de los más destacados dirigentes del partido, el exconcejal Juan Daniel Domínguez, al que muchos recordarán de su etapa al lado del exalcalde José Antonio Galiñanes Mascato.

Me voy muy satisfecha por el trabajo realizado, orgullosa por haber podido defender los intereses de mi pueblo y agradecida por todo lo que me ha dado la gente durante este tiempo Noemi Outeda

Fue precisamente con Galiñanes con quien Noemi Outeda se presentó a las elecciones de 1999. Los votos obtenidos no bastaron para que Noemi Outeda pudiera convertirse en edil de inmediato, pero tomó posesión dos años después, cuando dimitió el candidato.

Tras permanecer apartada de la primera línea a raíz del nacimiento de su segunda hija, Noemi Outeda ganó peso en el PSOE a partir de 2007, tanto cuando estuvo en el gobierno con Cacabelos, como cuando su partido se vio relegado a la oposición.

Tuvo responsabilidades al frente de concejalías como Educación, Festejos, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Igualdad, Cultura, Educación y Tercera Edad, además de haber sido diputada provincial.

Noemi Outeda, en 2011. / FdV

Ahora una serie de complicaciones personales la obligan a cambiar de ritmo y de responsabilidades, de ahí que siga los pasos de Santi Meis, el que durante muchos años fue su compañero de filas y que dimitió hace unos meses, dejando su sitio a María López.

Se va «muy satisfecha por el trabajo realizado, orgullosa por haber podido defender los intereses de mi pueblo y agradecida por todo lo que me ha dado la gente durante este tiempo», manifiesta la ya exedil.

«Lo que más me satisface es haber podido estar al lado de mis vecinos y hablar con todos ellos, además de haber disfrutado mucho de la política municipal», resume Noemi Outeda.

«Ahora, al no estar bien del todo, ya no vale la pena seguir, y aunque quisiera, ya no puedo aguantar ni siquiera hasta las próximas elecciones, por eso he decidido dar el paso de apartarme», concluye.