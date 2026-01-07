Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
Los hechos habrían tenido lugar en su consulta
Está en libertad con cargos, a la espera de juicio
La Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa ha detenido este miércoles a uno de los médicos más conocidos y prestigiosos de la capital de la comarca, al que se imputa un presunto delito de agresión sexual.
Según ha trascendido, la supuesta víctima del doctor es una menor a la que dicho facultativo habría agredido mientras la atendía en la consulta de la clínica, situada en el centro de la ciudad.
Al parecer, el médico fue detenido por los agentes y trasladado a la Comisaría de Policía. Parece que tras prestar declaración en sede judicial quedó en libertad con cargos, a la espera de que se celebre la correspondiente vista.
