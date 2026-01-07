Denuncian a una mujer de 74 años por el hurto de decoración navideña en Carril

El Ayuntamiento de Vilagarcía está tramitando las dos denuncias formuladas por la Policía Local tras otros tantos incidentes en las fiestas de Navidad. El primero, contra una mujer de Carril que admitió el hurto de elementos decorativos en la calle, y otra contra un joven que en la noche de Fin de Año se subió a una farola de la plaza de Galicia causando importantes daños en el mobiliario, además de sufrir él mismo heridas de cierta gravedad tras caer al suelo.

En el primer caso, se trata de una vecina de 74 años que el pasado domingo, alrededor de las 21.30 horas, fue identificada como la autora del hurto de varias setas luminosas emplazadas en la rotonda de la escultura de la Ameixa. Según apuntó el Ayuntamiento en un comunicado, la mujer no solo reconoció los hechos sino que alegó que otras personas también se llevaron otros elementos de la decoración de Navidad, por lo que se negaba a devolverlas.

Finalmente, y tras la mediación de algunos vecinos, las setas fueron entregadas en la jefatura de la Policía Local el lunes. Con todo, eso no la librará de una posible sanción por vandalismo, advierten desde Ravella.

En el segundo caso, el joven, de 18 años, también fue denunciado por vandalismo pero igualmente por desórdenes públicos. Por el primero deberá hacerse cargo de la reparación de un farola "de época" con tres luminarias, y por el segundo hará frente a una sanción económica aún por determinar.

Con todo, el ayuntamiento insiste en que se trata de casos aislados y minoritarios, pues "la inmensa mayoría de las personas -y fueron miles las que ocuparon estos días calles y plazas- respeta el mobiliario y la decoración de Navidad, que se paga con el dinero de todos los vecinos". "Lo que no es obstáculo para volver a insistir en el civismo, especialmente cuando se dan casos como el del joven, que pudo tener fatales consecuencias para él mismo, más que para el propio mobiliario", concluye el Ayuntamiento.