Una década sacando fotos a Cambados

Una joven de turismo en las ruinas de Santa Mariña hace cien años; el primer catavinos de la Festa do Albariño, más redondito que el actual; las protobateas, aprovechando viejos barcos, con los grandes troncos de la cordelería vampirizando el destartalado casco… Estampas comunes que un día vieron ojos que hoy no están entre nosotros y que permanecen vivas gracias al gran invento del daguerrotipo y la fortuna de tener a gente como Sandra Pérez y Iago Pillado.

Son los guardianes del perfil de Facebook «Fotografías de Cambados» que acaba de cumplir una década rescatando del olvido cientos de estampas del pasado y del presente con el propósito de crear comunidad, de que «la gente participe contando sus historias, sus recuerdos, que hable de las imágenes», cuenta Pillado.

Este inquieto jurista se sumó hace unos años al proyecto iniciado por Pérez, una historiadora del arte que subía a redes cosas que le parecían interesantes en el desempeño de su función como guía oficial. En su casa aún discrepan sobre quién dio el empujón definitivo, si ella o su marido, cuenta ella misma entre risas. El resto ya es historia viva.

Albañiles y el edifio de A Xuventude de fondo. / Cedida por José Ramón Villanueva

El perfil no solo se ciñe a lo antiguo; tiene cabida cualquier imagen con un interés cultural, histórico, social… Existen unas normas y un filtro previo implantado porque hubo un momento en que el asunto se desmadró y se compartía casi cualquier cosa. No gustó mucho y hubo cierta «polémica», pero eso es cosa del pasado y, hoy por hoy, es la comunidad dedicada exclusivamente a Cambados con más miembros de este universo, con 5.394, y subiendo.

Sus administradores beben fundamentalmente de aportaciones ciudadanas, de «esas fotos que tienes por casa, en los cajones, de primeras comuniones, viajes, lugares, en las fiestas del pueblo… Que si no se escanean, se van a perder», explica Pillado.

Los testimonios, otro tesoro

De hecho, eso hacen ellos y así han creado un fondo documental impagable, aunque tienen la espinita de que no sucederá lo mismo con los comentarios. «Alguien debería plantearse recogerlos todos porque estamos hablando de testimonios y muchos conocimientos de gente mayor que conocía las calles, sus gentes… Y que está en su mente, pero no escrito en ningún lado», lamenta la historiadora.

Una turista en las ruinas hace 100 años, para un reportaje de ABC / Cedida

Su tiempo personal ya no da para más, pues no solo se sientan a esperar la entrada de imágenes. También indagan en fuentes oficiales y publicaciones; realizan montajes del antes y el después, investigaciones de quién sale en las fotos y dónde estaba exactamente ubicado algún elemento… Así, muchos saben hoy que el cruceiro de Santa Margarita se movió tres veces y contemplan la que podría ser la foto más antigua conocida hasta ahora de las famosas ruinas y que guarda el Museo de Pontevedra.

Es de Zagala, de 1902, sale un grupo de tres hombres y uno podría ser el investigador y folclorista Casto Sampedro que estuvo varias veces en Cambados y al que hay que agradecer, entre otras cosas, que limpiara la inscripción del mirador del Pazo de Fefiñáns, la que muchos llaman Torre da Homenaxe -otra polémica no cerrada- para que se pudiera leer.

Unos detalles aportados por el historiador Sindo Mosteiro, uno de los grandes colaboradores de este perfil junto a otros como Manolo Rubio o los tíos de Pillado, Xaime y Pastora, aficionados a la fotografía como él, pero en unos tiempos donde era inusual contar con una cámara y algo casi único de los turistas asiáticos. Gracias a ellos se puede disfrutar de la primera imagen conocida a color del monte de A Pastora, del año 1976.

Una batea aprovechando un viejo galeón. / Cedida

Como se diría hoy, Cambados es muy «instagrameable», pero este perfil no busca lo de siempre: «Queríamos huir de las fotos de la torre de San Sandurniño, las telleiras de Castrelo, Fefiñáns… que están muy manidas», añade el administrador. De hecho, ahora mismo hacen un llamamiento para conocer más del rural, de los 61 lugares con que cuenta Cambados. Y siempre, siempre, insisten en que no tienen porqué ser fotos antiguas.

Útil para la diáspora

El interés puede ser muy variado y nunca se sabe dónde hay una buena historia. Que se lo digan a Avelina, la vecina de la Avenida de Galicia que recordó dónde llegaba el mar cuando las obras de saneamiento desenterraron una lustrosas conchas de vieira que formaron parte del material de los rellenos portuarios.

O a unos albañiles que sobre los años 50 levantaban una casa en la zona de Pardo Bazán y tenían tras de sí una vista limpia de fincas de labradío solo cercenada por el edificio de A Xuventude y el campanario parroquial; algo imposible hoy.

La considerada la foto más antigua de las ruinas, de 1902 / Zagala

Desde luego, los más jóvenes tienen en este perfil una joya para descubrir dónde estuvo la primera Casa Consistorial o encontrar a sus abuelos de mozos.

Además, se ha convertido en una útil herramienta para los descendientes de cambadeses en la diáspora interesados en indagar en sus raíces. De hecho, la búsqueda de una argentina fue «de lo más bonito» vivido por sus administradores y con unas cifras sorprendentes: 80.000 visualizaciones, cuando lo habitual son 3.000 o 4.000. Unas cifras nada desdeñables y que dan ánimo a sus laboriosos administradores porque significan que tras el algoritmo de Meta aún quedan personas.