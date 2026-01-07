Corbatas y tacones para celebrar a San Xulián
El 7 de enero es una de las fechas marcadas en el calendario para los vecinos de A Illa. Ese día celebran a su patrón, San Xulián, un evento en el que sale a relucir todo el fondo de armario de las casas, desde corbatas y tacones hasta trajes para disfrutar de una de las jornadas más largas del año. Aunque la fiesta se vive hoy en los bares, también tiene un importante contenido religioso que se escenificará con la misa en honor al santo, que comenzará a las 11.30, y con la tradicional procesión por las calles de A Illa. El acto culminará con un pequeño ágape en las dependencias de la guardería «Sonrisas y Lágrimas» en el que no faltarán los callos.
A Illa no es el único municipio que celebra San Xulián ya que en Pontecesures no solo honrarán a su patrón, sino que festejarán la Festa do Churro.
