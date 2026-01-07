El camino de O Corgo, a juicio en marzo
El Concello de Cambados defenderá la titularidad de este paso, que lleva años en disputa
El juicio por la titularidad del camino de Monte do Corgo está previsto para el próximo mes de marzo, según informa el Concello de Cambados.
Cabe recordar que un particular recurrió en el contencioso administrativo su inclusión en el inventario de caminos municipales alegando derechos sobre este bien.
El caso se remonta a hace algunos años cuando un grupo de cambadeses de la parroquia de Vilariño reclamó al Ayuntamiento que lo incluyera asegurando que se trataba de un paso público de «toda la vida» y acusando al recurrente de, presuntamente, irse apropiando de varios tramos hasta incluirlo por completo en una finca de su propiedad.
El gobierno local abrió un expediente de investigación sobre las lindes y lo inventarió como municipal, pero este vecino recurrió la decisión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal
- El Concello de A Illa plantea adquirir la casa del narco Marcial Dorado
- Un acto de vandalismo en Vilagarcía que pudo costarle la vida a un joven
- Intersport cierra sus dos tiendas de Vilagarcía y liquida existencias
- Una empresa de Pontevedra renueva el alumbrado del paseo marítimo de Vilagarcía
- Proyectan una nueva gasolinera «low cost» en Ribadumia
- El aguacate se extiende por Arousa y Horsal duplicará este invierno su producción