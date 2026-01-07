Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El camino de O Corgo, a juicio en marzo

El Concello de Cambados defenderá la titularidad de este paso, que lleva años en disputa

Un grupo de vecinos ante el camino cerrado. | Noé Parga

Lucía Romero

Cambados

El juicio por la titularidad del camino de Monte do Corgo está previsto para el próximo mes de marzo, según informa el Concello de Cambados.

Cabe recordar que un particular recurrió en el contencioso administrativo su inclusión en el inventario de caminos municipales alegando derechos sobre este bien.

El caso se remonta a hace algunos años cuando un grupo de cambadeses de la parroquia de Vilariño reclamó al Ayuntamiento que lo incluyera asegurando que se trataba de un paso público de «toda la vida» y acusando al recurrente de, presuntamente, irse apropiando de varios tramos hasta incluirlo por completo en una finca de su propiedad.

El gobierno local abrió un expediente de investigación sobre las lindes y lo inventarió como municipal, pero este vecino recurrió la decisión.

