Cambados repara el cierre del CEIP Castrelo con 6.000 euros

El Concello de Cambados destina casi 6.000 euros al arreglo del cierre perimetral del colegio de Castrelo que precisa de una intervención urgente, pues tiene algunos tramos de vallas a punto de caer.

De hecho, la comunidad educativa ha reclamado una solución en más de una ocasión para esto y otras cuestiones pendientes y de mayor calado.

El concejal de Ensino, Liso González, mencionaba hace unos meses otras como el arreglo de los baños porque los de Infantil, por ejemplo, carecían de puertas. Incluso había redactado un proyecto, pero exigía a la Xunta que asumiese las obras al considerar que se trata de una obra mayor y por tanto excede de la competencia municipal de realizar el mantenimiento.

Educación había cogido el guante e indicaba que realizaría los trabajos para renovar estas instalaciones lo antes posible, pero no se supo más.