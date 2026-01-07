Cambados repara el cierre del CEIP Castrelo con 6.000 euros
El Concello contrata los trabajos para solucionar esta deficiencia por la que se quejó de la Xunta
El Concello de Cambados destina casi 6.000 euros al arreglo del cierre perimetral del colegio de Castrelo que precisa de una intervención urgente, pues tiene algunos tramos de vallas a punto de caer.
De hecho, la comunidad educativa ha reclamado una solución en más de una ocasión para esto y otras cuestiones pendientes y de mayor calado.
El concejal de Ensino, Liso González, mencionaba hace unos meses otras como el arreglo de los baños porque los de Infantil, por ejemplo, carecían de puertas. Incluso había redactado un proyecto, pero exigía a la Xunta que asumiese las obras al considerar que se trata de una obra mayor y por tanto excede de la competencia municipal de realizar el mantenimiento.
Educación había cogido el guante e indicaba que realizaría los trabajos para renovar estas instalaciones lo antes posible, pero no se supo más.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal
- El Concello de A Illa plantea adquirir la casa del narco Marcial Dorado
- Un acto de vandalismo en Vilagarcía que pudo costarle la vida a un joven
- Intersport cierra sus dos tiendas de Vilagarcía y liquida existencias
- Una empresa de Pontevedra renueva el alumbrado del paseo marítimo de Vilagarcía
- Proyectan una nueva gasolinera «low cost» en Ribadumia
- El aguacate se extiende por Arousa y Horsal duplicará este invierno su producción