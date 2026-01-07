Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador Lotería del NiñoEn directo: VenezuelaPino francés en GaliciaAgresión machista PorriñoPulpo de LondresInyección de Abanca al Dépor
instagramlinkedin

La Aldea de Nadal toca a su fin en Clara Campoamor

La Aldea de Nadal toca a su fin en Clara Campoamor | NOÉ PARGA

La Aldea de Nadal toca a su fin en Clara Campoamor | NOÉ PARGA

Diego Doval

Vilagarcía

Tras el cierre musical de la víspera de Reyes, la Aldea de Nadal ya ha iniciado su proceso de abandono de la calle Clara Campoamor después de una actividad que arrancó el pasado 19 de diciembre. La estrenada ubicación fue en consonancia con un alto número de visitas a la espera de repetir lugar dentro de doce meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents