La Aldea de Nadal toca a su fin en Clara Campoamor
Vilagarcía
Tras el cierre musical de la víspera de Reyes, la Aldea de Nadal ya ha iniciado su proceso de abandono de la calle Clara Campoamor después de una actividad que arrancó el pasado 19 de diciembre. La estrenada ubicación fue en consonancia con un alto número de visitas a la espera de repetir lugar dentro de doce meses.
