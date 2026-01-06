Una tarde en la que desafiar al frío y las lluvias ocasionales

No hay cosa que no pueda suceder en una jornada tan mágica como la que se vivió ayer. Por toda la comarca, los Reyes Magos llevaron la ilusión a los lugares más recónditos desde la mañana hasta bien entrada la noche, en una jornada muy intensa para ellos pero cargada de ilusiones para los más pequeños. Cambados, Vilanova, A Illa, Meis o Ribadumia fueron solo algunos de los puntos por los que se dejaron ver antes de cumplir todos los deseos.

El municipio más madrugador fue el de la villa del albariño, donde los Reyes Magos comenzaron su peregrinar por la mañana. En tren turístico fueron recorriendo todas y cada una de las casas da cultura y centros sociales de las parroquias, donde ya les aguardaban los más pequeños desde minutos antes. A las 11.00 horas arrancaban en el centro cultural de Oubiña para, posteriormente, pasar por los de Vilariño, Corvillón y Castrelo. Por la tarde, los Reyes Magos participaron en el acto central, la Cabalgata que partió desde San Tomé para recorrer las principales calles del casco urbano repartiendo todo tipo de golosinas y caramelos.

Los Reyes y sus pajes en Meaño. | |

También madrugó Meis, donde los más pequeños del municipio ya estaban pendientes de la llegada de los Magos de Oriente desde el mediodía. Tras una pequeña animación musical a cargo de Javi Solla y unos zancudos, la comitiva real inició su camino desde la Casa de Escudeiro, recorriendo la plaza de España hasta el mercado de abastos, donde recibieron a los niños y les entregaron un pequeño regalo a cada uno.

Un velero fue el encargado de trasladar a Sus Majestades de Oriente hasta el puerto de Vilanova de Arousa, donde hizo aparición una pertinaz lluvia que se acabaría diluyendo entre un intenso frío. Quizás fue eso lo que provocó que arrancase media hora más tarde del horario previsto, una circunstancia que no impidió que, tras los pertinentes saludos a pie de muelle, los Reyes magos se fuesen a recorrer todas las parroquias del municipio. Una vez saludados todos los pequeños de las parroquias, Sus Majestades acudieron al Concello de Vilanova, donde fueron recibidos por el alcalde, Gonzalo Durán, y gran parte de su corporación, antes de iniciar el recorrido por el casco urbano. El broche de oro a la fiesta tuvo lugar en el Multiusos, donde se entregaron regalos a todos los niños que se acercaron hasta allí.

T. Hermida |

En Ribadumia, los Reyes Magos también recorrieron todas las parroquias a primera hora de la tarde, como previa de la gran Cabalgata que comenzó su andadura en Os Castaños antes de rematar en las inmediaciones del consistorio, donde se procedió a una pequeña recepción y a permitir a los más jóvenes que pudiesen acercarse hasta ellos.

Los Reyes con los niños vilanoveses. | |

Un elemento tan tradicional como la dorna, embarcación que se utilizó durante siglos en la ría de Arousa, fue el medio de transporte que eligieron los Reyes Magos en su visita a A Illa de Arousa. La comitiva partió a lomos de tres de esas embarcaciones desde la avenida da Ponte, para recorrer el casco urbano lanzando todo tipo de caremelos y golosinas en un acto en el que colaboró la Asociación Cultural e Deportiva Dorna, además del respaldo de la Asociación de Empresarios de A Illa. El desfile finalizó en el Auditorio, con una recepción oficial a los Reyes Magos y la actuación del Mago Paco con un espectáculo centrado en satisfacer a los más jóvenes del municipio.

Noé Parga

Sobre el mediodía fue cuando en Meaño se realizó la recepción oficial a Gaspar, Melchor y Baltasa, un acto que contó con la actuación musical de «A bailar no Nadal». Ya por la tarde, las cabalgatas se celebraron ven las diferentes parroquias, como fue el caso de Xil o Dena, donde las organizaron las asociaciones de vecinos en colaboración con el Concello de Meaño.