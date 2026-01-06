Las rías se «vaciarán» menos y no se llenarán tanto este año

El año pasado se registraron episodios de bajamar acusados, llegando a descender el nivel del agua hasta los 0,10 metros sobre la línea de bajamar escorada, en el mes de marzo. Al igual que se vivieron mareas vivas que pusieron la ría a rebosar, llegando a los 4,25 metros. Y lo «normal», o lo más frecuente, es que a lo largo del año las mareas se muevan entre los 1,5 y los 3,50 metros.

En el presente ejercicio no va a suceder lo mismo que en 2025, ya que la bajamar se quedará en 0,30 –como mucho– y la pleamar apenas pasará de los 4 metros, tanto en la ría de Arousa como en la de Pontevedra.

Son previsiones a tener muy en cuenta, dados los efectos que pueden causar las mareas, capaces de propiciar la acción de los furtivos, el trabajo de los mariscadores, la extracción de mejilla y la limpieza de bancos de infaunales cuando la bajamar es acusada. Pero también causantes de desbordamientos e inundaciones si la pleamar es importante y coincide con fuertes lluvias.

Así se vivió la mejor "seca" del año en Arousa. / Noé Parga

Para que el lector se haga una idea y compruebe el movimiento de las mareas, puede decirse que tanto el domingo como ayer la bajamar llegó a 0,30 metros en la ría de Pontevedra, situándose hoy en 0,40 y quedándose mañana en 0,70. Es decir, muy lejos de los 0,10 metros que marcaron el máximo descenso del año pasado. En la de Arousa ni siquiera eso, ya que se fueron 0,40 el lunes y 0,50, hoy.

Según la tabla de mareas aplicada este año a los puertos de Vilagarcía y Marín –junto a todo su entorno–, vuelven a anunciarse 0,30 o 0,40 metros para los días 2, 3, 4, 19 y 20 de febrero entre las diez y las doce del mediodía, lo cual, teniendo en cuenta que serán días laborables, favorecerá el trabajo del sector marisquero y acuicultor, tanto para extraer bivalvos y cría de mejillón como para limpiar bancos y oxigenar el substrato, entre otras tareas.

Se dará una situación similar en las dos rías tanto a principios de marzo como los día 19, 20 y 21. Este último cae en sábado, la típica jornada que suelen aprovechar cofradías y agrupaciones de marisqueo a pie para abordar la puesta a punto de sus autorizaciones y, si procede, aprovechar las llamadas «secas» para sembrar bivalvos.

Hasta 0,40 metros sobre la línea de bajamar escorada será también lo máximo que descienda el nivel del mar a mediados de mayo y de junio.

Caminando por el Lérez: las mareas vivas destapan el lecho del río /

En este caso hay que hacer constar que algunas de esas «secas» se producirán en las dos rías de madrugada, lo cual suele ser sinónimo de riesgo extremo en los bancos marisqueros ante la acción de los furtivos, obligando a los pósitos a extremar la vigilancia durante tales episodios.

Ya a mediados de julio volverán a alcanzarse los 0,30 metros, tanto en Marín y su ámbito de influencia como en Vilagarcía y el suyo. Y se nuevo sucederá de madrugada, aumentando así las opciones para los furtivos a las que se aludía anteriormente.

Lo mismo sucederá entre los días 12 y 15 de agosto, mientras que en septiembre las principales «secas» se producirán entre el 10 y el 13, y en octubre llegarán el 26, 27 y 29, de nuevo con un máximo de 0,4 0 metros.

Para ir cerrando el año, los mariscadores arousanos y pontevedreses dispondrán de descensos acusados del nivel del mar entre el 24 y el 27 de noviembre, y prácticamente los mismos días de diciembre.

La bajamar en la ría de Pontevedra, a la altura de Combarro. / Gustavo Santos

En cuanto a las subidas previstas, ya se dijo al principio de esta información que no serán tan notables como otros años, aunque habrá que prestar atención a las mismas, sobre todo cuando coincidan en época de fuertes precipitaciones.

Estos primeros días del año se alcanzan subidas de entre 3,60 y 3,90 metros sobre la línea de bajamar escorada, tanto en Arousa como en Pontevedra. Y lo mismo sucederá dentro de un par de semanas.

El tope de 4 metros se alcanzará por primera vez este año el 3 de febrero. Será en la ría de Arousa, limitándose ese día a 3,80 en la de Pontevedra. La primera de ellas completará febrero llegando a 3,90 –el día 19–, situándose la segunda en 3,70 esa misma jornada.

Entre 3,50 y 3,90 se moverá la pleamar los primeros días de marzo en las dos rías, para a mediados de ese mismo mes situarse entre los 3,80 de Marín y los 4 metros de Vilagarcía. Ya será época de lluvias y se alcanzarán esos registros de madrugada, lo cual aumentará los riesgos en caso de inundaciones.

La bajamar en Vilagarcía. / Noé Parga

Es exactamente lo mismo que puede decirse respecto a las previsiones para abril, con máximas de 3,80 en la ría pontevedresa y de nuevo en la barrera de los 4 metros en la arousana.

Ya en mayo, las máximas serán de 3,80 en la primera y 3,90 en la segunda, los días 18 y 19, repitiéndose esos valores el 17 y el 18 de junio.

En julio puede haber complicaciones en las zonas de baño, ya que algunas playas se quedarán casi sin arena entre los días 14 y 18, al elevarse el nivel del mar hasta los 3,90 e incluso 4 metros sobre la línea de bajamar escorada.

También puede afectar a los bañistas la pleamar de los días 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto, ya que rondará los 3,80 y 3,90 metros en la ría de Pontevedra, mientras que en la de Arousa oscilará entre 3,90 y 4 metros, despidiéndose ese mes con marcas de en torno a 3,70 en ambas rías entre los días 28 y 31.

Otras fechas a tener en cuenta al hablar de la subida del nivel del agua son las que van del 11 al 14 y del 26 al 29 de septiembre, en el caso de la ría pontevedresa alcanzándose los 3,80 y en la arousana, los 3,90 metros.

A finales de octubre se hará notar nuevamente el efecto de las «mareas vivas», aunque sin pasar de los 3,80 metros.

En la recta final de noviembre Marín marcará 3,70 y Vilagarcía llegará a 3,90, para completar diciembre con 3,90 en la ría de Pontevedra y de nuevo el tope de 4 metros en la de Arousa.