Ravella licita la compra de una excavadora y el alquiler de un coche

El Ayuntamiento de Vilagarcía ampliará el parque móvil municipal sacando a licitación el suministro de una excavadora pequeña para el servicio de Obras y el alquiler de un vehículo para el de Cementerios.

Con un inversión total de 95.000 euros (impuestos incluidos), «la disposición de estos equipos es esencial para desarrollar con eficiencia y con menor coste las labores asignadas a los respectivos departamentos», afirma Ravella.

Obras cuenta con una excavadora, pero necesita otro vehículo de un tamaño más reducido para acceder y operar en espacios limitados o donde el volumen de los trabajos a realizar no es excesivo, como por ejemplo el levantamiento de bordillos o el mantenimiento de caminos estrechos. Además, al contar con este segundo equipo, el servicio duplica sus posibilidades de actuación. Las empresas interesadas en presentar ofertas disponen de plazo hasta el día 16 de enero para hacerlo a través de la plataforma de contratación pública.

Mientras, el servicio de Cementerios cuenta en la actualidad con un vehículo de «renting» cuyo contrato termina a finales de abril, de ahí que el nuevo alquiler se licite ya ahora para que la adjudicataria resultante pueda suministrar el coche, completamente equipado según las características que se especifican en los pliegos, el 1 de mayo.

El automóvil requerido será un turismo nuevo, de 5 plazas, con portón trasero o puerta corredera lateral, que los operarios utilizarán en los desplazamientos entre los camposantos de Vilagarcía y O Carril y para transportar los materiales necesarios para realizar sus labores. El contrato incluye el mantenimiento del vehículo durante los 48 meses de duración.