Queda en libertad el detenido por violencia de género

El hombre detenido el domingo en Vilagarcía como presunto autor de un delito de violencia de género ha quedado en libertad, tras pasar a disposición judicial durante la mañana de ayer lunes. El arresto se produjo a primera hora de la tarde del domingo, cuando patrullas de la Policía Local y de la Nacional se desplazaron al entorno de la gasolinera de San Roque, alertados por un presunto caso de violencia machista.

En el operativo resultó herida en un hombro una agente de la Policía Local. La pareja del investigado también presentaba lesiones que, presuntamente, le habría causado su compañero, un varón de mediana edad.

Además de las patrullas de la policía municipal y la Nacional, participó en la intervención una ambulancia del 061, que se encargó de trasladar al Hospital a la víctima.

Desde el Centro de Información á Muller (CIM) de Vilagarcía se anima a las mujeres que sufren violencia machista a que pongan su situación en conocimiento de las autoridades. Pueden recabar ayuda a través del teléfono gratuito 016, que no deja rastro en las facturas, aunque sí tiene que ser borrado de la lista de llamadas si esta se efectúa desde un móvil.

En el CIM, las víctimas pueden encontrar apoyo de tipo legal, administrativo o psicológico.