El paro se desboca en O Salnés a pesar de las fiestas

El paro se desbocó en la comarca de O Salnés durante el pasado mes de diciembre, hasta el extremo de que a final de año había 209 personas más en las listas de desempleados que a finales de noviembre. Una situación que contrasta con la de buena parte de Galicia, puesto que en muchas otras localidades, la campaña de Navidad supone un estímulo para las contrataciones, aunque solo sean temporales.

Según los datos publicados ayer por la Consellería de Emprego, los nueve municipios de O Salnés sumaban a 31 de diciembre 4.368 demandantes de empleo, lo que supone 209 más que a 30 de noviembre. De este modo, la comarca arousana fue donde más puestos de trabajo se perdieron durante diciembre en toda Galicia. Y esto a pesar de que, tradicionalmente, el de diciembre no era un mes tan malo desde el punto de vista laboral, gracias a los refuerzos en la hostelería, el comercio o las empresas vinculadas a la alimentación, como depuradoras o supermercados.

De hecho, en toda Galicia, el paro solo subió en diciembre en 459 personas, y casi la mitad de esos empleos perdidos son de O Salnés; hay más nuevos parados en los municipios arousanos que en toda la provincia de A Coruña.

Más en concreto, en Vilagarcía hay 64 parados más; en O Grove, la cifra de demandantes de empleo aumentó en 73 personas, y en Cambados, en 30. El desempleo creció sin excepción en todas las localidades, al igual que en las del Ullán. Otros municipios donde se perdieron empleos de manera significativa fueron Ribadumia (13 parados más) o Meaño (12).

En el caso concreto de Vilagarcía, cerró diciembre con 1.982 demandantes de empleo, lo que hace presagiar que en enero pueda superar una vez más el umbral de los dos millares de parados.

El aspecto positivo de estas cifras es que siguen muy por debajo de las de 2024. En diciembre de ese año, el paro solo había subido en 19 personas ese mes (y había bajado en cinco municipios, entre ellos el de Vilagarcía), pero en ese momento la cifra era mucho más elevada, pues aún rondaba las 5.000 personas demandantes. En concreto, O Salnés acabó 2024 con 507 parados más que ahora.