Obras realiza la puesta a punto de los «parkings» disuasorios
REDACCIÓN
Vilagarcía
La portavoz del gobierno de Vilagarcía, Tania García, respondió ayer a las críticas del PP sobre el mal estado de los aparcamientos disuasorios. García recordó que el departamento de Obras realiza un mantenimiento regular de los mismos, pero que estos trabajos dependen de las condiciones meteorológicas (noviembre fue un mes muy lluvioso) y de que surjan otras prioridades, como averías en colegios o redes de saneamiento. En cualquier caso, la edil aseguró que ya se hicieron trabajos de puesta a punto en O Piñeiriño, Carril, Marxión y Os Duráns, y que se continuará con ellos una vez terminen las fiestas de Navidad.
