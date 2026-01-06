Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: VenezuelaPino francés en GaliciaAgresión machista PorriñoPulpo de LondresInyección de Abanca al Dépor
instagramlinkedin

Obras realiza la puesta a punto de los «parkings» disuasorios

REDACCIÓN

Vilagarcía

La portavoz del gobierno de Vilagarcía, Tania García, respondió ayer a las críticas del PP sobre el mal estado de los aparcamientos disuasorios. García recordó que el departamento de Obras realiza un mantenimiento regular de los mismos, pero que estos trabajos dependen de las condiciones meteorológicas (noviembre fue un mes muy lluvioso) y de que surjan otras prioridades, como averías en colegios o redes de saneamiento. En cualquier caso, la edil aseguró que ya se hicieron trabajos de puesta a punto en O Piñeiriño, Carril, Marxión y Os Duráns, y que se continuará con ellos una vez terminen las fiestas de Navidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents