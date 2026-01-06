O Salnés, Ullán y Caldas se reparten 430.000 euros para proyectos en el rural

O Salnés, Ullán y Caldas se repartirán 430.000 euros de subvenciones europeas para proyectos en el rural. Las aportaciones las ha aprobado la Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural (Agader), y los proyectos beneficiados se tramitaron a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés, Ullán y Caldas.

En concreto, recibirán fondos europeos 16 proyectos, presentados por Ayuntamientos, asociaciones o empresas privadas de los tres territorios. En total, la puesta en marcha de todas estas iniciativas supondrá una inversión de 880.000 euros. Esto significa que la Agader ha aprobado unas subvenciones que cubren prácticamente la mitad de toda la inversión que se hará en las comarcas.

Los proyectos fueron tramitados a través del GDR de O Salnés-Ullán-Caldas, que preside Juan Manuel Vidal Seage y que coordina la gerente, Arancha Pérez. Todas las iniciativas se acogieron al plan Leader 2023-27, que se nutre de fondos europeos, y que permitirá hacer realidad iniciativas de lo más diversas: desde la creación de un crematorio para mascotas o de una biorrefinería de algas, hasta la automatización de una carpintería de madera o la creación de un campamento turístico.

Crematorio y biorrefinería

Dos de los proyectos más novedosos se localizan en Cambados. La empresa Pegadas Eternas creará un crematorio para mascotas en una nave del polígono industrial de Sete Pías. El presupuesto del proyecto asciende a 100.000 euros, y la Agader le ha concedido una ayuda de 46.400 euros, de modo que cubre casi la mitad de todo el coste. Los promotores quieren ofrecer servicios personalizados de velatorio y cremación de animales de compañía.

Puente sobre el río Bermaña. / Noé Parga

También es pionera en la comarca la propuesta de Orixe Salgada, una sociedad que invertirá 171.600 euros en la creación de una biorrefinería de algas marinas. La Agader (que pertenece a la Xunta de Galicia) le ha concedido una aportación de 84.600 euros; como en el caso anterior, cubre prácticamente la mitad del coste.

La impulsora de este proyecto pretende poner en valor las algas y las plantas medicinales gallegas, de modo que puedan tener utilidades para la agricultura ecológica o la cosmética natural, entre otras.

De todos modos, el plan más costoso es el que firma Miguel Ángel Sánchez Diz, que tiene una carpintería de madera en Caldas de Reis. Su intención es digitalizar la fabricación y automatizar algunos procesos que en estos momentos se realizan manualmente, lo que le permitirá, según sus estimaciones, reducir los costes y aumentar la producción entre un 30 y un 40 por ciento. El presupuesto total asciende a 215.000 euros, y la Agader le ha concedido casi 72.000, lo que supone el 44 por ciento del total.

En Cuntis, una empresa pretende crear un campamento de turismo con tiendas de campaña tipo «glampling» (más amplias y cómodas que las convencionales), cabañas de madera y zonas comunes, en las que habrá un gimnasio. El proyecto se denomina Espazo Alma Nórdica, y movilizará algo más de 200.000 euros, de los cuales la Agader pondrá casi la mitad (100.000 euros).

Todos los demás proyectos son «no productivos», que son aquellos que presentan las entidades públicas y que no tienen una finalidad lucrativa. Todos, menos dos, los impulsan Concellos; y estos dos restantes los firma la asociación Unión Musical de Meaño. La entidad pretende comprar instrumentos musicales poco conocidos y escenarios móviles. Recibirá casi 17.000 euros de ayuda, el 68,4 por ciento del total.