Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles de Vilagarcía entre ilusión, música y caramelos

La Cabalgata de Reyes volvió a conquistar Vilagarcía en la tarde-noche de ayer, con una respuesta masiva del público y el sabor especial de las citas recuperadas. Después de que el año pasado el mal tiempo obligase a cancelar el desfile y a limitar la celebración a una recepción en el Auditorio, la ciudad pudo por fin reencontrarse con uno de los actos más esperados de la Navidad: Melchor, Gaspar y Baltasar recorriendo las calles, a pie de acera, entre ilusión, música y lluvia de caramelos.

La jornada, además, tuvo un prólogo cargado de simbolismo y emoción. Antes de iniciar la cabalgata, la comitiva real se desplazó a la residencia de mayores Divina Pastora para mantener el tradicional encuentro con los residentes. Sus Majestades compartieron saludos, palabras de cariño y pequeños detalles con las personas mayores, en una visita que suele ser de las más valoradas del día por el ambiente cercano y el componente intergeneracional que encierra.

Desde primera hora de la tarde se notaba que no era un día cualquiera. Las principales vías del itinerario se fueron llenando de familias, grupos de amigos y niños con bolsas preparadas y la mirada fija en el horizonte. El frío acompañó, incluso un breve chaparrón, pero sin la duración que amenazase la fiesta y eso permitió que el desfile se desarrollase con normalidad, con esa atmósfera festiva que en Vilagarcía suele desbordar cuando la cabalgata puede salir a la calle.

La carroza del Rey Melchor durante el desfile. / Noe Parga

La utilización de los aparcamientos disuasorios, de lo que advirtió el propio Concello en las horas previas, ayudó al calmado de un denso tráfico durante todo el día en el que también tuvo mucho que ver el habitual desenfreno comercial de las horas previas.

El cortejo real, uno de los más numerosos de los últimos años, estuvo formado por alrededor de seiscientas personas pertenecientes a dieciséis colectivos de la ciudad. Anpas, asociaciones culturales y vecinales, grupos musicales, el Colegio de Educación Especial, voluntarios de Protección Civil o los tradicionales centuriones del Os Ingleses Rugby Club, entre otros, dieron forma a un séquito que aportó color, sonido y movimiento en cada tramo, haciendo que el desfile no solo fuese cosa de carrozas, sino una representación colectiva de toda Vilagarcía.

Las seis carrozas que transportaban a sus Majestades de Oriente y a toda su comitiva fueron avanzando pasadas las siete de la tarde desde la plaza de la II República, con la Banda de Música municipal poniendo la banda sonora a base de villancicos tradicionales. Todo ello, en medio de un cordón humano en el que las miradas cómplices entre los familiares disfrutando de la ilusión de sus hijos se sucedían a cada minuto.

Trabajo extra tuvieron también los pajes de los Reyes Magos. Por ello, la plantilla de ayudantes reales se acercó a la cifra de sesenta menores vestidos con la indumentaria de los distintos reinos para encargarse de tripular las carrozas y acompañar el desfile desde el interior de las mismas. Saludos, besos y caramelos a partes iguales se fueron lanzando al paso de la comitiva en medio del mejor ambiente para disfrutar de la cita que pone el colofón a las fiestas navideñas.

Las ganas de recibir a los Reyes fueron más que evidentes en Ravella. / Noe Parga

Uno de los momentos más celebrados por los muchos cientos de espectadores presentes fue el lanzamiento de caramelos. Incluso no se pasó por alto a aquellos que tienen necesidades alimentarias específicas, puesto que se repartieron 3.200 kilos de dulces sin gluten que volaron desde las carrozas y las manos de los pajes en una lluvia constante a lo largo de todo el recorrido. No faltaron los tradicionales paraguas invertidos para recoger más número de lanzamientos, incluso aquellos caramelos que caían al suelo eran rescatados por los más rápidos de cada lugar.

El itinerario llevó a la comitiva por la avenida de A Mariña hacia A Peixería, para continuar por Doutor Carús, Alexandre Bóveda, Alejandro Cerecedo y Doutor Tourón, antes de atravesar la plaza de España y encarar Edelmiro Trillo, Padre Feijóo y Arapiles para llegar a Ravella. Allí, ya en el tramo final, Melchor, Gaspar y Baltasar bajaron de sus vehículos para atravesar a pie el jardín de Ravella, en un momento en el que se multiplicaron los deseos, los «¡aquí!» y los recordatorios de algún que otro deseo para que no hubiese lugar a la confusión.

Con la llegada al ayuntamiento, los Reyes subieron al escenario instalado en Ravella para pronunciar su tradicional discurso en medio de la algarabía de grandes y pequeños. Los consejos de los tres protagonistas de ayer pasaron por acostarse pronto y acordarse de un pequeño avituallamiento para ganar fuerzas en cada una de las casas. Un prólogo clásico a una noche de nervios y emoción.

A continuación, sus Majestades fueron recibidas por el alcalde, Alberto Varela, y autoridades locales en el Concello antes de trasladarse al Salón Noble, donde se celebró la recepción en la que los más pequeños pudieron saludarles personalmente. Un final a cubierto, sí, pero con la cabalgata en la calle para hacer disfrutar a Vilagarcía.