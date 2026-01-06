El equipo de Urgencias del Hospital atendió a 700 personas en cinco días

Los dispositivos asistenciales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés mantuvieron una elevada actividad entre el 31 de diciembre y 4 de enero. El Hospital do Salnés atendió 713 urgencias durante este mismo período.

El día de mayor actividad fue el 2 de enero, con 204 atenciones, seguido del 3 de enero, con 153, y del 4 de enero, con 145 urgencias. El 1 de enero se registraron 120 asistencias, mientras que el 31 de diciembre se contabilizaron 91 atenciones. Hay que tener en cuenta que la media de asistencias en este centro se sitúa entre las 130 y las 140 diarias.

En lo que atañe a las urgencias en la ciudad de Pontevedra, hospitales de Montecelo y el Hospital Provincial asumieron conjuntamente 1.331 asistencias, concentrándose la mayor carga asistencial también el 2 de enero, con 319 atenciones, seguido del 3 de enero, con 282, y del 4 de enero, con 250 urgencias. El 1 de enero se registraron 263 atenciones, mientras que el 31 de diciembre se contabilizaron 217 pacientes atendidos.

En el ámbito de la Atención Primaria, los nueve Puntos de Atención Continuada (PAC) del área sanitaria -emplazados en los centros de salud de Pontevedra, Marín, Bueu, Cerdedo-Cotobade, Caldas de Reis, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, O Grove y Cambados- registraron entre el 31 de diciembre y el 4 de enero un total de 3.841 asistencias.

De este total, 2.430 atenciones correspondieron a los PAC del distrito sanitario de Pontevedra, mientras que las 1.411 restantes fueron asumidas por los PAC del distrito sanitario de O Salnés, siendo el 3 de enero la jornada de mayor actividad asistencial. Desde el área sanitaria resaltan que la actividad se desarrolló con normalidad durante las fiestas gracias a la planificación realizada.