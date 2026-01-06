Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador Lotería del NiñoEn directo: VenezuelaPino francés en GaliciaAgresión machista PorriñoPulpo de LondresInyección de Abanca al Dépor
instagramlinkedin

El episodio tóxico mantiene cerrados una veintena de polígonos mejilloneros en las Rías Baixas

El Intecmar decretó este martes la apertura de cinco y cerró una zona de volandeira

Las instalaciones del Intecmar.

Las instalaciones del Intecmar. / Noé Parga

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Arousa

El episodio tóxico que desde hace meses castiga a las rías gallegas mantiene la presión sobre ellas, ahora provocando aperturas y cierres intermitentes de zonas de producción que en nada ayudan a estabilizar la actividad ni los mercados.

Prueba de ello es que este mismo martes el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) autorizaba la extracción en cinco polígonos mejilloneros, pero al mismo tiempo decretaba la prohibición para una zona de pectínidos.

Más concretamente, al tiempo que firmaba la autorización de comercialización del mejillón cultivado en los polígonos Cambados C Norte, Grove A, Cambados B, Ribeira C y Cambados D, José Molares Vila, el subdirector del Intecmar, frenaba la captura de volandeira en la zona IV de la ría de Arousa.

A estas alturas hay veinte polígonos mejilloneros cerrados, ya que siguen afectados por la toxina lipofílica diarreica (DSP), y por tanto hay una treintena de zonas bateeiras en las que sigue permitida la obtención de mejillón.

Noticias relacionadas y más

Siguen cerrados los ocho de Pontevedra, el de Baiona, cinco de los doce de Vigo y seis de los veinticuatro que tiene Arousa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents