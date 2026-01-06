El episodio tóxico mantiene cerrados una veintena de polígonos mejilloneros en las Rías Baixas

El episodio tóxico que desde hace meses castiga a las rías gallegas mantiene la presión sobre ellas, ahora provocando aperturas y cierres intermitentes de zonas de producción que en nada ayudan a estabilizar la actividad ni los mercados.

Prueba de ello es que este mismo martes el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) autorizaba la extracción en cinco polígonos mejilloneros, pero al mismo tiempo decretaba la prohibición para una zona de pectínidos.

Más concretamente, al tiempo que firmaba la autorización de comercialización del mejillón cultivado en los polígonos Cambados C Norte, Grove A, Cambados B, Ribeira C y Cambados D, José Molares Vila, el subdirector del Intecmar, frenaba la captura de volandeira en la zona IV de la ría de Arousa.

A estas alturas hay veinte polígonos mejilloneros cerrados, ya que siguen afectados por la toxina lipofílica diarreica (DSP), y por tanto hay una treintena de zonas bateeiras en las que sigue permitida la obtención de mejillón.

Siguen cerrados los ocho de Pontevedra, el de Baiona, cinco de los doce de Vigo y seis de los veinticuatro que tiene Arousa.