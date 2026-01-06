La compra de la casa de Marcial Dorado enfrenta a gobierno y PP

El interés del Concello de A Illa de adquirir la vivienda del narco Marcial Dorado, en caso de que el Plan Nacional sobre Drogas convoque la subasta, ha abierto una nueva brecha entre el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, y el alcalde socialista, Luis Arosa. Los primeros consideran que invertir en esa «mansión» sería «un capricho y un despilfarro, cuando existen otras necesidades en el municipio», mientras el regidor apunta a la «carga simbólica» que ese hecho tendría para acabar «con un símbolo de la impunidad, que acabaría convertido en una residencia de mayores y en un centro de encuentro intergeneracional».

Los conservadores recuerdan que no entienden como el bipartito «hace la mayor subida de impuestos, porque la situación económica del Concello era preocupante y ahora quieren comprar mansiones», algo que no ven prioritario ni que sea lo que necesita el municipio. Insisten en que «hay muchas cosas que mejorar, especialmente infraestructuras como el pabellón, reparar el parque de O Bao o comprar sillas para la gente con movilidad reducida para las playas». Finalizan asegurando que el PSOE y el BNG «deberían estar centrados en lo importante y dejarse de cumplir sus caprichos con el dinero de los vecinos».

Por su parte, el PSOE no escatima epítetos contra los conservadores a los que acusa de «tener mucha caradura para calificar de capricho el de crear una residencia de mayores y una casa de la juventud», y se pregunta los motivos por los que «le tienen tanto miedo a que ese patrimonio sea de los vecinos»

Defiende que propiedades como la de O Lagartiño se conviertan en un bien social a la memoria de las víctimas de aquellos años duros de la droga, y recuerda el caso del municipio vecino, Vilanova de Arousa, que compró el pazo de Vista Real, censurando al PP de A Illa que «sacasen pecho allí y defendiesen que era justicia social». Recuerdan a los conservadores que si el Concello no ejerce su derecho, la propiedad «va a subasta pública y da la sensación que quieren que lo vuelvan a comprar los de siempre a través de testaferros, que vuelva a las manos de los del yate; oponerse a esta compra es trabajar para que el pasado recupere lo que le fue quitado pero pedirle al PP que celebre que A Illa le gane la partida a ese pasado es pedirle demasiado al partido que se iba de vacaciones con quien todos sabemos».

Acusan a los conservadores de «demagogia barata» al mezclar el pabellón con la creación de una residencia. «El Concello tiene que hacerlo, pero si hay una oportunidad de que este patrimonio pase a ser público, no se puede desaprovechar» y lamentan que el PP «deje claro que prefiere proteger los muros de algunos que la dignidad de A Illa».