Comisiones Obreras reclama otra ambulancia para Arousa
El sindicato aboga por habilitar un segundo vehículo asistencial, con turnos de 12 horas
A.M.
El sindicato Comisiones Obreras reclama a la Xunta de Galicia que habilite una ambulancia asistencial más para la comarca de O Salnés. La propuesta de la central sindical es que el vehículo esté operativo 12 horas al día, todos los días del año, y que dé servicio a toda la comarca, aunque dé cobertura prioritaria a los municipios de Vilagarcía, Vilanova y Catoira, que suman una población de 50.000 habitantes.
La Xunta de Galicia prevé iniciar próximamente el proceso de licitación de los contratos del 061, de ahí que el sindicato CC OO haga esta propuesta, con la finalidad de reforzar el servicio en la comarca arousana. De este modo, argumentan, se actuaría más rápido en las emergencias y se mejoraría el servicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal
- El Concello de A Illa plantea adquirir la casa del narco Marcial Dorado
- Un acto de vandalismo en Vilagarcía que pudo costarle la vida a un joven
- Intersport cierra sus dos tiendas de Vilagarcía y liquida existencias
- Una empresa de Pontevedra renueva el alumbrado del paseo marítimo de Vilagarcía
- Proyectan una nueva gasolinera «low cost» en Ribadumia
- El aguacate se extiende por Arousa y Horsal duplicará este invierno su producción