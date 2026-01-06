Comisiones Obreras reclama otra ambulancia para Arousa

El sindicato Comisiones Obreras reclama a la Xunta de Galicia que habilite una ambulancia asistencial más para la comarca de O Salnés. La propuesta de la central sindical es que el vehículo esté operativo 12 horas al día, todos los días del año, y que dé servicio a toda la comarca, aunque dé cobertura prioritaria a los municipios de Vilagarcía, Vilanova y Catoira, que suman una población de 50.000 habitantes.

La Xunta de Galicia prevé iniciar próximamente el proceso de licitación de los contratos del 061, de ahí que el sindicato CC OO haga esta propuesta, con la finalidad de reforzar el servicio en la comarca arousana. De este modo, argumentan, se actuaría más rápido en las emergencias y se mejoraría el servicio.