Buscan fórmulas para retirar el velero que encalló en el paseo de O Cantiño

Salvamento Marítimo y Portos de Galicia buscan fórmulas para retirar el velero «Bávaro», que encalló en el paseo marítimo de O Cantiño, en A Illa de Arousa, después de soltarse de los cabos que lo amarraban a un «muerto» en la noche del pasado domingo. Salvamento ha contactado con el propietario, que se encontraría en el extranjero, para iniciar la retirada de los restos, ya que la embarcación ha quedado totalmente destrozada después de que la marea y el viento la estampasen, una y otra vez, contra la estructura de cemento del paseo marítimo.

Lo ocurrido genera preocupación en la Cofradía de A Illa, ya que la zona en la que se ha estrellado la embarcación es un banco marisquero que, tal y como ha quedado el barco, pueda sufrir algún tipo de vertido de gasóleo. También desde el Concello esperan que se solvente esta situación lo antes posible y esperan que los continuos golpes del barco no hayan causado más problemas a la estructura del paseo, para el que vienen reclamando desde hace mucho tiempo una importante remodelación.

No es la primera vez que ocurre una situación similar en la zona de O Cantiño. En A Illa todavía se recuerda como, hace algunos años, los marineros tuvieron que tirarse al mar para salvar varias embarcaciones de pesca que estaban amarradas, al ser víctimas de un potente viento que llegó a alcanzar 130 kilómetros por hora. Más recientes son los hundimientos de dos embarcaciones de época. El primero de ellos fue el «Tina Hosted», que se fue a pique por falta de mantenimiento a la entrada de la dársena en diciembre de 2020. Unas semanas después era otro barco de época el que acababa arrastrado hacia el paseo de O Cantiño, pero consiguió salvarse de los destrozos.