Boisaca rememora la figura de Valle en el 90 aniversario de su muerte
Una amplia representación vilanovesa estuvo presente en el acto institucional
Un 5 de enero de 1936 fallecía en Santiago de Compostela uno de los grandes genios de la literatura española, Ramón María del Valle-Inclán, una efeméride que se recordó ayer en el cementerio de Boisaca, donde permanece desde entonces. Además de Valle, también se recordó al galleguista Isáac Díaz Pardo, del que se cumple el aniversario. En los actos estuvo presente el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que participó en la ofrenda floral y subrayó que «siempre hay que tener presente la huella» que Díaz Pardo y Valle-Inclán dejaron en la identidad de Galicia.
Con respecto al genial escritor vilanovés, de cuyo fallecimiento se cumplen este año nueve décadas, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha ensalzado su «estrecha relación» con la capital gallega y el valor de su obra literaria. También ha subrayado su capacidad para «combinar espíritu crítico, humor e innovación estética».
«Compostela fue para el autor un espacio de creación e inspiración, una ciudad que quedó profundamente vinculada a su trayectoria vital y artística», ha enfatizado. Al acto también acudieron representantes del Concello de Vilanova, como Gonzalo Durán o Javier Tourís, así como integrantes de Amigos de Valle y del Foro Galicia e Valle-Inclán.
