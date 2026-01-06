El Bloque se opone de forma rotunda a la planta de betunes del Puerto
Los nacionalistas acusan al PSOE de quedarse en lo superficial, y creen que hay riesgos ambientales
A.M.
El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía se opone frontalmente al proyecto de la planta de almacenamiento de betún en el Puerto, e instará al pleno de la corporación (que se reúne el jueves, a las 17.00 horas) a expresar su «rechazo total» a esta propuesta.
El PSOE ya anunció una alegación contra la altura de uno de los tanques, pero el BNG va mucho más allá, al considerar que los socialistas abordan «de manera superficial un problema estructural». En opinión del BNG de Vilagarcía, el inconveniente de los depósitos de betún no es estético, debido a la altura de los tanques, sino que según ellos se trata de una actividad «peligrosa» para el medio ambiente en un «ámbito sensible» como es la ría de Arousa. Por ello, el BNG emplaza al pleno a que rechace el proyecto, y a que el Ayuntamiento inste a la Xunta de Galicia a frenarlo también, buscándole otra ubicación. Además, los nacionalistas creen que la evaluación ambiental debería ser «ordinaria, integral y acumulativa», no simplificada, como se pretende hacer en este caso. El círculo de Podemos de Vilagarcía ya se posicionó también en contra de la planta de betunes.
