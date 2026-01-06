Afoghacristos reclama el arreglo de la avenida Rosalía de Castro

La asociación de vecinos Afoghacristos, de Carril, pedirá el apoyo del Ayuntamiento de Vilagarcía para que se inste a la Xunta de Galicia a reparar la avenida Rosalía de Castro, la principal vía de comunicación de la localidad. La propuesta del colectivo vecinal se abordará en el pleno que se celebra el próximo jueves (8 de enero), a las 17.00 horas. Otros asuntos que se abordarán serán las mociones de los partidos políticos. El PP, por ejemplo, reclamará al gobierno que saque a licitación, a la mayor brevedad posible, el nuevo contrato de gestión de la guardería municipal.