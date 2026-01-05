Los vilagarcianos tienen hoy día de mercado y Cabalgata

Hoy será un día de mucho ambiente en Vilagarcía, ya que además de la multitudinaria Cabalgata de los Reyes Magos, que sale a las 19.00 horas, se celebra el mercado ambulante. Tenía que ser mañana martes, pero al coincidir en festivo, se ha aprobado la celebración del popular «mercadillo» hoy lunes.

De este modo, quienes hayan dejado para última hora la compra de sus obsequios de Reyes tendrán hoy en Vilagarcía la posibilidad de recurrir tanto al comercio convencional como a los puestos de venta ambulante. Esta situación deben tenerla también en cuenta las personas que aparcan habitualmente en el entorno de la plaza de abastos, ya que deberán retirar sus coches antes de la llegada de los ambulantes, pues de no hacerlo, será la grúa municipal la que se encargue de quitar el vehículo.

En lo que respecta a la Cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados por un séquito de 600 personas y seis carrozas, y repartirán a lo largo del recorrido algo más de 3.000 kilos de caramelos. La comitiva sale del entorno del Auditorio sobre las 19.00 horas, y finalizará en Ravella. Posteriormente, los Reyes recibirán a los niños en el Salón Nobre de Ravella. La comitiva avanzará por la Avenida da Mariña hacia la Praza da Peixería para continuar por Alexandre Bóveda, Alejandro Cerecedo o la Praza de España.