Los vilagarcianos tienen hoy día de mercado y Cabalgata
El «mercadillo» se celebra por ser festivo mañana martes | Los Reyes salen a las 19.00 horas
REDACCIÓN
Hoy será un día de mucho ambiente en Vilagarcía, ya que además de la multitudinaria Cabalgata de los Reyes Magos, que sale a las 19.00 horas, se celebra el mercado ambulante. Tenía que ser mañana martes, pero al coincidir en festivo, se ha aprobado la celebración del popular «mercadillo» hoy lunes.
De este modo, quienes hayan dejado para última hora la compra de sus obsequios de Reyes tendrán hoy en Vilagarcía la posibilidad de recurrir tanto al comercio convencional como a los puestos de venta ambulante. Esta situación deben tenerla también en cuenta las personas que aparcan habitualmente en el entorno de la plaza de abastos, ya que deberán retirar sus coches antes de la llegada de los ambulantes, pues de no hacerlo, será la grúa municipal la que se encargue de quitar el vehículo.
En lo que respecta a la Cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados por un séquito de 600 personas y seis carrozas, y repartirán a lo largo del recorrido algo más de 3.000 kilos de caramelos. La comitiva sale del entorno del Auditorio sobre las 19.00 horas, y finalizará en Ravella. Posteriormente, los Reyes recibirán a los niños en el Salón Nobre de Ravella. La comitiva avanzará por la Avenida da Mariña hacia la Praza da Peixería para continuar por Alexandre Bóveda, Alejandro Cerecedo o la Praza de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal
- El Concello de A Illa plantea adquirir la casa del narco Marcial Dorado
- Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad
- Galicia afronta la temporada de avistamiento de focas
- Problemas con el alcohol, un pequeño incendio y lesiones menores en una “noche tranquila”
- Vilagarcía consolida la tendencia de celebrar Nochevieja fuera de casa: cenas, fiesta y ambiente
- El santiaguiño, escaso y muy caro
- El desdoblamiento de la vía rápida, declarado de interés autonómico