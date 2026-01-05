Tímida recuperación del pulpo en lonja: 1.220 toneladas en 2025

Los tres meses de veda y paro biológico a los que fue sometido en 2025 parecen haber sentado bien al pulpo, ya que cerró el ejercicio con 1.220 toneladas despachadas en las lonjas gallegas, por valor de 14 millones de euros –datos provisionales–, frente a las 1.183 toneladas y los 12 millones de euros de 2024.

Pero esa aparente recuperación de la especie puede quedarse en solo un espejismo y, desde luego, resulta claramente insuficiente, ya que las cifras están muy por debajo de aquellas 4.205 toneladas que se comercializaban en 2010, por importe de 16 millones de euros.

Como también de las más de 3.000 toneladas que salían legalmente al mercado en 2008, 2011 y 2016, situándose por encima de las 2.000 toneladas de pulpo los años 2007, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2022.

Un joven vendedor de la plaza de abastos de Pontecesures mostrando un pulpo. / Noé Parga

Dicho de otro modo, que por mucho que el volumen del año pasado mejore el de 2024, no deja de ser el tercer peor registro de las dos últimas décadas, en las que se subastaron en la comunidad casi 45.000 toneladas de este preciado cefalópodo, con unos ingresos en primera venta de 289 millones de euros, más IVA.

De esa cantidad total, más de 9.000 toneladas (54 millones de euros) correspondieron a las lonjas de la ría de Vigo, mientras que las de Arousa despacharon casi 8.000 (58 millones de euros) y las integradas en la zona pesquera de Pontevedra superaron las 5.283 toneladas (36 millones de euros).

Estos últimos son datos similares a los que ofrece la zona de Coruña-Ferrol, correspondiendo 4.776 toneladas a la de Fisterra, un volumen semejante a la de Costa da Morte y 3.256 toneladas de pulpo a los puertos de la ría de Muros-Noia.

Un pescador de Devon muestra un gran cefalópodo / Brixham Fish Market

Atendiendo a lo ocurrido el año pasado desde que se levantó la veda, y por tanto, cuando llegaba el momento de determinar si los tres meses de parón habían servido de algo, hay que decir que entre julio y diciembre se subastaron 875 toneladas, por valor de más de 10 millones de euros, mientras que en los últimos seis meses de 2024 habían sido 687 toneladas y 7 millones de euros.

Por eso se decía antes que la situación ha mejorado ligeramente respecto al año anterior en cuanto a volumen vendido. Pero eso es todo, ya que en el mismo periodo de 2023 habían sido más de 971 toneladas de pulpo y más de 9 millones de euros.

Queda claro, por tanto, que esta especie que de un tiempo a esta parte asombra por su abundancia en las islas británicas, ya no es lo que era en Galicia, quizás porque hace tiempo se convirtió en una de las preferidas para los pescadores ilegales.

Un vendedor con pulpo en la plaza de abastos vilagarciana. / Noé Parga

Furtivismo

Profesionales del sector que, como se ha demostrado tantas veces, se dedican a la captura de pulpo de manera absolutamente descontrolada, capturándolo sin freno cuando está en veda y, desatendiendo los topes establecidos cuando se encuentra en temporada, para llevar a tierra ingentes cantidades de producto ilegal que se venden directamente a consumidores particulares, bares, restaurantes y «pulpeiros».

De ahí que las cantidades de pulpo gallego y legal sean ahora tan bajas. El año pasado –en todo el ejercicio–, la lonja de Ribeira tuvo que conformarse con 282 toneladas, en Vigo se vendieron 125 y Bueu despachó 118 toneladas. En 2010 habían sido 421, 723 y 348, respectivamente.

Esas son las tres principales «rulas» gallegas para el pulpo, seguidas de A Coruña (103 toneladas en 2025), Muros (72), Corcubión (63) y Fisterra (61 toneladas).

A continuación se sitúan las lonjas de Cangas (47 toneladas), Malpica (45), Aldán-Hío (40), Portonovo (36), Carnota-Lira (32), Cambados (29), Porto do Son (25) Burela, Laxe y O Grove, con 20 toneladas de pulpo el año pasado.

Un pulpo de gran tamaño en el mercado pontevedrés. / Gustavo Santos

Son cifras que, en mayor o menor medida, denotan el declive de una especie que en los últimos veinte años generó más de 49 millones de euros en la lonja de Ribeira, 34 en la de Vigo, 32 en A Coruña y 26 millones de euros en Bueu.

De ahí que el pulpo sea considerada una de las bazas más importantes de la pesca en Galicia. Y de ahí, también, la preocupación que existe entre la flota por su pérdida de peso en la cuenta de resultados de las lonjas.

Puntos de primera venta como el de Cangas, que desde 2006 ingresó más de 9 millones de euros por esta esquilmada especie tras marcar un precio máximo de 18 euros el kilo.

Pero también como O Grove, Cambados y Portonovo, que en ese mismo periodo facturaron alrededor de 4 millones de euros, con topes de 35, 16 y casi 19 euros el kilogramo, respectivamente.

Hablando de precios, hay que decir que el «primer mío» más elevado en las dos últimas décadas fue de 50 euros, y «se cantó» en la lonja de Vigo.