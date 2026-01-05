Proyectan una nueva gasolinera «low cost» en Ribadumia

La compañía Plenergy de gasolineras «low cost» proyecta una nueva estación desatendida en la conocida como rotonda de Os Castaños. Contará con tres surtidores y un punto de recarga de vehículos eléctricos en una parcela de 9.300 metros cuadrados a pie de la carretera VG-4.2, el tramo de la antigua vía rápida de Cambados a Ribadumia.

La instalación contará con una marquesina de protección y tres surtidores con un total de cuatro mangueras para el suministro de gasolina SP-95 y gasóleo. Estará preparada para permanecer operativa durante las 24 horas y en régimen de desatendida, aunque podría cambiar a atendida si fuera preciso, porque cuenta con medios necesarios para la presencia de algún trabajador.

Así lo indica la memoria que la Consellería de Medio Ambiente mantiene en exposición pública desde hace unos días y hasta el 21 de enero para la presentación de posibles alegaciones.

Autorizaciones

Además, debe contar con diferentes informes sectoriales favorables, como el de Augas de Galicia, pues se ejecutará en la zona de policía del rego de Armenteira, para lo cual ya se contempla un retranqueo de cinco metros

La cadena Plenergy ya cuenta con otros establecimientos en la comarca: dos en Vilanova y uno en Meaño. Hasta hace no mucho se llama Plenoil y recientemente también ha desembarcado en Portugal, pero en el territorio español ya es la compañía «low cost» líder, con el mayor número de estaciones.

El nuevo proyecto para O Salnés se ejecutará en una parcela de algo más de 9.200 metros cuadrados en un margen de la rotonda de Os Castaños. Además de la creación de los depósitos enterrados para almacenar el combustible, prevé la construcción de una edificación de algo más de 19 metros cuadrados.

El pequeño inmueble se destinará a los cuartos técnicos, un aseo accesible de algo más de cinco metros cuadrados y la zona de pago por el servicio. Asimismo contará con un punto de recarga rápida para vehículos eléctricos, con una potencia máxima de salida de 60 kW DC / 22 kW A.

La apertura en la calle Caponiñas de Ribadumia forma parte de los planes de expansión en que se encuentra esta firma, nacida hace una década en Madrid y que vive un momento de importante crecimiento. Actualmente cuenta con unas 350 estaciones en España y Portugal y su previsión es alcanzar las 500 en 2027.

«El mejor precio»

En cuanto a su modelo de negocio, según señalan en su portal web, se trata de «ofrecer el mejor precio en la zona donde esté implantada la gasolinera». Detallan sus responsables que «gracias a una estructura ajustada y la eliminación de costes innecesarios podemos ofrecer a nuestros clientes los precios más competitivos y manteniendo la misma calidad que otros grandes operadores».

Asimismo, destacan su apuesta por la calidad de su producto, comprando «a los principales operadores petrolíferos del país» y un sistema de repostaje «rápido y cómodo», así como «intuitivo y sencillo gracias instalaciones punteras y que están totalmente automatizadas», aunque «cuentan con atención personalizada durante más de diez horas al día», añaden sobre el general.