Intersport cierra sus dos tiendas de Vilagarcía y liquida existencias

Cientos de personas han acudido durante los últimos días a las dos tiendas que la filial española del grupo Intersport tiene en Vilagarcía, concretamente en Rubiáns y en el Centro Comercial Arousa. La multinacional de ropa, calzado y material deportivo está en liquidación, de ahí que en los comercios se ofrezcan estos días productos de primeras marcas con descuentos de hasta el 50 por ciento sobre su precio habitual.

Vilagarcía perderá de este modo dos tiendas de deportes muy veteranas y emblemáticas. La del Centro Comercial Arousa, más orientada al calzado y el textil, y la de Rubiáns, un gran almacén con artículos de la mayor parte de los deportes más practicados en la zona. El cierre de los dos establecimientos significará también que en torno a una decena de personas perderán sus empleos.

Desde hace días, el trasiego de clientes por las tiendas de Intersport es constante, ya que se anuncian rebajas de hasta el 50 por ciento en textil, del 40 por ciento en calzado, y del 30 por ciento en complementos. Las rebajas de liquidación por cierre, y el hecho de que se produzcan en plena campaña de Navidad, cuando muchas personas acuden a artículos deportivos para regalar, ha hecho que el consumo en Los Intersport se disparase, en detrimento de otras tiendas de deportes de Vilagarcía y su entorno.

Fuera de la capital arousana, también se está haciendo liquidación por cierre en Pontevedra o Caldas de Reis. La oferta permanecerá activa hasta finalizar las existencias, según se indica en los carteles promocionales.

Esta sucesión de cierres se produce por la liquidación forzosa de Intersport España, después de que la marca no consiguiera que sus acreedores aprobasen los planes de viabilidad que presentó para evitar la quiebra. Esta situación llevó al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona a ordenar la liquidación de las sociedades que conforman el grupo, tras meses de negociaciones infructuosas con bancos y proveedores. De este modo, y a no ser que otras empresas o particulares reabran más tarde estos comercios con otro nombre o marca comercial, Vilagarcía perderá dos establecimientos que durante años han sido referencia para los aficionados al deporte.