Una exinquilina intenta volver al piso y acaba en los tribunales

Una exinquilina decidió regresar a la vivienda que había ocupado y acabó en los tribunales acusada de allanamiento de morada, pero absuelta. A pesar de que había entregado las llaves a la propietaria hacía tiempo, como declaró esta misma, intentó acceder junto a otras dos personas «fracturando» la puerta y fue descubierta por el nuevo inquilino, al que dijo que «aquella era su casa».

Este denunció la situación ante un tribunal de instancia de Cambados, pero la jueza no vio en los hechos cualidades para sentenciar que se había producido un allanamiento de morada porque «no entraron, sino que intentaban hacerlo y porque estas personas (…) lo hacían desconociendo su ocupación y ante la creencia, según lo manifestado en la propia denuncia, de que entraban en la vivienda de su propiedad».

Así las cosas, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, además de desestimar el recurso interpuesto por el denunciante contra esta decisión. No obstante, esta persona, que vivía recientemente en el domicilio, alegó ante la Audiencia de Pontevedra. Este tribunal acaba de ratificar la decisión de la instructora, «sin perjuicio de las acciones de índole civil que pueda ejercitar el perjudicado recurrente».

Y es que los magistrados también consideran que no consta que la exinquilina y quienes le acompañaban tuvieran conocimiento de que la vivienda estuviera nuevamente alquilada y ocupada, «por lo que no parece que concurran los caracteres típicos del delito de allanamiento de morada, en particular la condición de ajena a la morada y el dolo o culpabilidad exigibles en el sujeto activo».