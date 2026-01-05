El espectáculo está servido: un drakkar y un elefante

La llegada de Sus Majestades en un drakkar que remontó el Ulla, y su recorrido posterior subidos a otro de esos barcos vikingos por las calles de la localidad, esta vez ya con la nave en un remolque, era una de las escenificaciones más representativas de cuantas mostraban la presencia de los Reyes Magos en la comarca. Pero había más, puesto que en el otro extremo de la misma, en O Grove, se paseaban al lado de un elefante –una figura de tamaño real– que se fue la sensación de la cabalgata.

En Catoira se vivieron las escenas habituales, con Melchor , Gaspar y Baltasar lanzando caramelos a diestro y siniestro, también para celíacos, diabéticos e intolerantes.

Una chocolatada gratuita y la música en vivo de Pandeireteiras Muíños do Vento ponían el colofón de la esperada jornada en el municipio, donde muchos se vistieron de vikingos para la ocasión y que hoy asiste al tradicional Concierto de Reyes.

Los Reyes en Catoira. / FdV

Mientras esto sucedía, los tres magos se dejaban ver en localidades como la citada de O Grove, donde hicieron el recorrido habitual desde el barrio de Ardia con la incorporación del aludido paquidermo.

Fue una de las aportaciones de los voluntarios y el Concello, junto con las carrozas de los tres Reyes, la estrella y los paquetes de juguetes.

Todo ello arropado con las representaciones artísticas ofrecidas en el desfile por la asociación Cantodorxo y sus majorettes, el club Breogán, Paradanda Mecos, la escuela de danza Élite y las asociaciones San Martiño y Mar do Grove.

Unos y otros, junto a cientos de vecinos, acompañando a los Reyes en su recorrido hasta la casa consistorial, donde fueron recibidos por la Corporación, saludaron a los presentes y se reunieron con los niños. Todo ello aderezado con una chocolatada con churros ofrecida en la plaza de O Corgo, especialmente indicada para combatir el intenso frío que hacía esta tarde.