Causan importantes destrozos en una de las bolas navideñas de la Rúa do Río

El Ayuntamiento de Vilagarcía hizo ayer un llamamiento al civismo después de que se produjese «el enésimo acto vandálico a la decoración de Navidad», en esta ocasión en la bola que adorna el cruce de la Rúa do Río con Valentín Viqueira. Utilizando material combustible, una o más personas hicieron tres agujeros en la capa de plástico, produciendo importantes daños.

La administración local apunta en un comunicado que, hace unos días, se detectaron otros actos similares, que afectaron a mobiliario urbano y a otros elementos ornamentales, incluidas las plantas. El Concello aboga por el civismo, ya que el comportamiento de unos pocos, «no puede dañar el esfuerzo económico y la dedicación del personal municipal que la inmensa mayoría de los ciudadanos y de quienes nos visitan sí respeta y valora».

En este sentido, el ejecutivo de Vilagarcía recuerda que además de las luces de Navidad, adjudicadas a una empresa, el Ayuntamiento hace un notable inversión en los jardines efímeros, en la Aldea de Navidad (cuya decoración se inspira en la Inglaterra victoriana de Charles Dickens) y en un sinfín de actividades.

«Para eso, no solo son necesarios dinero sino el trabajo y el talento de los empleados públicos –que también son vecinos- de distintos servicios, y tanto una cosa como otra merecen un respeto», prosigue el Concello.

En cualquier caso, desde Ravella hacen una valoración positiva de lo que va de Navidad, al considerar que, «la conjunción de decoración y actividades han hecho de Vilagarcía un referente de la Navidad en la provincia y en Galicia, como se puede comprobar cada día en las calles o en el Fexturrón, con todo lo que eso supone de dinamización de la economía local, especialmente del comercio y de la hostelería».

«Contamos con que siempre habrá una minoría que va a estar en contra, pero eso no nos debe desviar de lo fundamental: hay una inmensa mayoría que celebra y respeta lo que se hace, demostrando que el civismo es parte fundamental del modelo de ciudad que defendemos», remata el gobierno arousano.