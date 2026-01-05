Cambados formaliza este mes el contrato para obrar en Torrado

El Concello de Cambados formalizará antes de que finalice enero el contrato para ejecutar la reforma integral de pazo Torrado con la empresa Construcciones Abal. A partir de entonces empezarán a contar los seis meses del plazo de ejecución del proyecto, que no solo cambiará toda la carpintería de la sala expositivo y el tejado, sino que también incluye mejoras en las zonas ajardinadas y el baño del parque, entre otras cuestiones.

Esta sociedad presentó la oferta mejor valorada por la mesa de contratación. De este modo, ejecutará el proyecto con una rebaja de 92.600 euros respecto al precio de licitación, que era de unos 791.000 euros. Pero, además, se ha comprometido a realizar una serie de mejoras propuestas a mayores del grueso del plan y que están valoradas en 20.000 euros. Se trata de la instalación de un equipo de videoproyección, altavoces exteriores y otros equipamientos del ámbito audiovisual.

Los trabajos deberían estar rematados antes del verano, pero todo dependerá de las condiciones meteorológicas, teniendo en cuenta la sustitución de la cubierta. No obstante, es imperativo que lo hagan antes de octubre para cumplir con el plazo del plan Extra de la Diputación, que cubre la mayor parte del coste (590.000 euros). El Concello aporta el resto con otro fondo provincial, el +Provincia.