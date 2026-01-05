El belén y la música reciben a los Reyes en Valga
Sus Majestades fueron recibidas en el entorno del Nacimiento de la parroquia de Campaña
En el Concello de Valga los actos centrales protagonizados por los Reyes Magos de Oriente tuvieron como escenario principal el Belén Artesanal en Movimiento de la parroquia de Campaña, en cuyos exteriores el gobierno local y una gran cantidad de vecinos recibieron a Melchor, Gaspar y Baltasar, que aprovecharon la jornada para visitar a las vecinas centenarias del pueblo.
Era, en consecuencia, otra buena oportunidad para disfrutar de las más de 4.000 figuras, muchas de ellas en movimiento, que integran este Nacimiento de interés cultural, en el que se plasman las escenas más características de la Navidad pero también el día a día de la sociedad, representando todo tipo de pasajes de la política, la cultural y el deporte, entre otros ámbitos.
Allí, en torno al afamado belén, volvieron a reunirse ayer los niños atraídos por la visita de los Reyes, aprovechando para participar en diferentes talleres y juegos, además de asistir junto a sus padres a la entrega de premios del concurso de decoración navideña y belenes organizado por el Concello.
El mismo que ofreció a los presentes una chocolatada gratuita con churros y que el día antes dio a los vecinos la oportunidad de disfrutar de un entretenido concierto de Año Nuevo, protagonizado por la Banda Municipal, la Orquestra Clásica y la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro. Tuvo lugar en el Auditorio Municipal, con asistencia de numeroso público e interpretaciones típicamente navideñas.
La guinda del concierto la puso la interpretación conjunta del tema popular gallego «O carrapuchiño», del «Aleluya» de Leonard Cohen y de la archiconocida «Noche de paz», para despedir la velada con el público puesto en pie mientras sonaba «Himno a Valga».
«Después del concierto de Año Nuevo de Viena está el de Valga», llegó a bromar el alcalde, Bello Maneiro, cuando destacó el trabajo que llevan a cabo la Escola Municipal de Música y la Coral para poder ofrecer actuaciones como esta «y hacernos sentir orgullosos».
Tras la ilustre visita llega el momento del sabroso churro
Tras la visita de los Reyes Magos a los municipios del Ullán, llega el momento de pensar en algo tan apetitoso como los afamados churros de Pontecesures.
El miércoles se celebra su fiesta anual en la localidad, que además celebra el día de su patrón, San Julián. De este modo la villa que el año pasado alcanzó su primer siglo como ayuntamiento propio, se dispone a vivir otro día grande, aún con el recuerdo de los Magos de Oriente avanzando por calles como Ullán, Praza de Pontevedra, Portarraxoi, San Lois, Sagasta o Víctor García.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal
- El Concello de A Illa plantea adquirir la casa del narco Marcial Dorado
- Un acto de vandalismo en Vilagarcía que pudo costarle la vida a un joven
- Una empresa de Pontevedra renueva el alumbrado del paseo marítimo de Vilagarcía
- A Illa elimina 336.000 vehículos del centro desde la implantación de la zona residencial
- Problemas con el alcohol, un pequeño incendio y lesiones menores en una “noche tranquila”
- La nécora se va de veda tras marcar su quinto peor registro histórico en Galicia