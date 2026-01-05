El belén y la música reciben a los Reyes en Valga

En el Concello de Valga los actos centrales protagonizados por los Reyes Magos de Oriente tuvieron como escenario principal el Belén Artesanal en Movimiento de la parroquia de Campaña, en cuyos exteriores el gobierno local y una gran cantidad de vecinos recibieron a Melchor, Gaspar y Baltasar, que aprovecharon la jornada para visitar a las vecinas centenarias del pueblo.

Era, en consecuencia, otra buena oportunidad para disfrutar de las más de 4.000 figuras, muchas de ellas en movimiento, que integran este Nacimiento de interés cultural, en el que se plasman las escenas más características de la Navidad pero también el día a día de la sociedad, representando todo tipo de pasajes de la política, la cultural y el deporte, entre otros ámbitos.

Allí, en torno al afamado belén, volvieron a reunirse ayer los niños atraídos por la visita de los Reyes, aprovechando para participar en diferentes talleres y juegos, además de asistir junto a sus padres a la entrega de premios del concurso de decoración navideña y belenes organizado por el Concello.

Sus Majestades visitaron a las centenarias. / FdV

El mismo que ofreció a los presentes una chocolatada gratuita con churros y que el día antes dio a los vecinos la oportunidad de disfrutar de un entretenido concierto de Año Nuevo, protagonizado por la Banda Municipal, la Orquestra Clásica y la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro. Tuvo lugar en el Auditorio Municipal, con asistencia de numeroso público e interpretaciones típicamente navideñas.

La guinda del concierto la puso la interpretación conjunta del tema popular gallego «O carrapuchiño», del «Aleluya» de Leonard Cohen y de la archiconocida «Noche de paz», para despedir la velada con el público puesto en pie mientras sonaba «Himno a Valga».

«Después del concierto de Año Nuevo de Viena está el de Valga», llegó a bromar el alcalde, Bello Maneiro, cuando destacó el trabajo que llevan a cabo la Escola Municipal de Música y la Coral para poder ofrecer actuaciones como esta «y hacernos sentir orgullosos».