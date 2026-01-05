El aguacate se extiende por Arousa y Horsal duplicará este invierno su producción

Cuando Ovidio Puceiro Doce arrancó las cepas de albariño que tenía en una finca de Tremoedo (Vilanova) para plantar en ellas aguacate, muchos vecinos y conocidos pensaron que había perdido la cordura. «Aquí no se producía nada de aguacate, y la gente me decía que me había vuelto loco, que eso aquí no se iba a dar», afirma este vilanovés. Una década después, sin embargo, el tiempo parece haberle dado la razón.

El aguacate es originario de América central y del sur. Considerado un superalimento, es un fruto que está de moda porque ralentiza el envejecimiento y fortalece el sistema inmunitario. La cooperativa agrícola Horsal inició hace unos años un proyecto de comercialización de esta fruta, y este invierno prevén duplicar su producción, gracias a la entrada de nuevos socios.

Ovidio Puceiro, ayer, durante la recolección. / Noe Parga

El propio Ovidio Puceiro, que es miembro de Horsal desde hace un par de años, prevé recolectar este año en torno a 5.000 kilos de aguacate; una cifra muy superior a las de las primeras cosechas, cuando reunía apenas 500 kilos, que distribuía él mismo entre pequeños comercios y conocidos.

El aguacate se recoge en invierno, y de hecho Ovidio Doce inició ayer su campaña en una finca de Tremoedo. Le ayudaban varios familiares, como también sucede en O Salnés con la vendimia de albariño y tinto Barrantes o la cosecha de kiwi. Si nada se tuerce, la campaña será buena este año.

Olivos o aguacates

Ovidio Puceiro tenía albariño en algunas fincas, pero eran producciones de extensión modesta, y comprendió que o las ampliaba o con el tiempo las explotaciones dejarían de ser viables. Hasta que consideró la posibilidad de arrancar las cepas y sustituirlas por olivos o aguacates.

En ambos casos, se enfrentaba a los desconocido, ya que tanto el olivo como el aguacate son cultivos que requieren unas características meteorológicas y de suelo más propias del clima mediterráneo que del atlántico.

Finalmente, se decantó por el «oro verde», como se denomina a menudo al aguacate por sus cualidades nutricionales y para la salud. Se formó de manera autodidacta a través de internet y compró las plantas a un vivero de Málaga.

La madre de Ovidio Puceiro, ayer en Tremoedo. / Noe Parga

Un poco a ciegas, las plantó en lugares como Tremoedo o Armenteira, elevados sobre el nivel del mar y de suelos secos. Ahora, nueve años después, y viendo que la cooperativa cambadesa Horsal está haciendo también una apuesta importante por el aguacate, muestra su satisfacción. «La verdad es que estoy muy contento, aunque haya bastante incertidumbre por lo que pueda suceder a partir de ahora por culpa de la fruta que entra de fuera», admite este agricultor arousano.

Según él, se trata de un cultivo que no exige excesivos mimos ni gastos, más allá de los imprescindibles desbroces y del riego, que debe hacerse mediante goteo. En Horsal reconocen que es una producción en la que están iniciándose con mucha ilusión, tanto por sus posibilidades de mercado como porque ha atraído a la sociedad a nuevos agricultores. El 1 de enero pasado, de hecho, se incorporaron 14 nuevos socios.