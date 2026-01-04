Un velero a la deriva acaba impactando en A Illa contra el paseo de O Cantiño

Un velero de unos seis metros de eslora, nombrado como "Bávaro", se encuentra ahora varado y golpeando contra el paseo marítimo de O Cantiño, en A Illa, después de soltar amarras a consecuencia del viento y ser arrastrado hasta la zona.

Según explicó el patrón mayor de la Cofradía de A Illa, Juan José Rial Millán, todo apunta a que la embarcación, matriculada en Huelva, se encontraba fondeada y fue el viento del norte el que terminó por llevarse el amarre, empujándola hacia la línea de costa hasta que impactó contra el paseo.

La marea baja dificulta la retirada del barco. / Cedida

Desde la cofradía intentaron contactar desde el primer momento con el propietario del barco, aunque sin éxito. La prioridad inicial era retirar cuanto antes el velero para evitar daños mayores y garantizar la seguridad en la zona, pero la operación se complicó por la marea baja, que continúa dificultando el acceso y las maniobras necesarias para sacarlo del punto en el que quedó encajado.

El casco continúa golpeándose contra el muelle, lo que, según apuntan desde el sector, está provocando que los desperfectos vayan en aumento conforme pasan las horas. La previsión es que mañana pueda completarse la retirada de la embarcación, siempre que las condiciones de mar y marea permitan ejecutar la maniobra con garantías.