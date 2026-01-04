Seis carrozas y 3.200 kilos de caramelos: así será la Cabalgata de Reyes en Vilagarcía este lunes

Uno de los acontecimientos anuales más multitudinarios en Vilagarcía será la Cabalgata de Reyes. Sus Majestades de Oriente recorrerán mañana lunes las calles de la ciudad acompañadas de un séquito de seiscientas personas, en una travesía que arrancará a las 19.00 horas desde la plaza de la II República y finalizará en Ravella, donde tendrá lugar el tradicional mensaje de los Reyes y la posterior recepción a la infancia.

El Concello ha puesto especial énfasis en un desfile especialmente esperado tras lo ocurrido el año pasado, cuando la cabalgata tuvo que cancelarse por el temporal y solo pudo celebrarse una recepción, que fue masiva, en el Auditorio. En esta ocasión, las previsiones apuntan a una jornada fría, pero sin lluvia, lo que permitirá desarrollar el evento con normalidad y sin limitaciones.

Los Reyes Magos dispondrán este año de 3.200 kilos de caramelos sin glutén, que lanzarán al público desde seis carrozas junto a sus pajes. Al dispositivo festivo se le suma la participación de 16 colectivos de la ciudad. Desde asociaciones de padres y madres de diferentes colegios, así como culturales y vecinales, grupos musicales, el Colexio de Educación Especial, voluntariado de Protección Civil y los centuriones del club de rugby Os Ingleses, entre otros.

Como es habitual en los últimos años, un autobús histórico trasladará a la rapazada del CEE de Marxión, y la Banda de Música de Vilagarcía pondrá la banda sonora con villancicos tradicionales. Además, se incorporan sesenta chicos y chicas de la localidad, caracterizados con vestimenta de los distintos reinos, que tripularán las carrozas.

Itinerario de la comitiva

La comitiva saldrá de la plaza de la II República y avanzará por la Avenida da Mariña hacia la Praza da Peixería para continuar por Doutor Carús, Alexandre Bóveda, Alejandro Cerecedo y Doutor Tourón. Tras pasar por la Praza de España, seguirá por Edelmiro Trillo, Padre Feijoo y Arapiles hasta los Xardíns de Ravella. Allí, los Reyes bajarán de sus vehículos y realizarán el último tramo a pie atravesando el parque.

Ya en Ravella, Sus Majestades subirán al escenario instalado frente al Concello para dirigirse al público en su tradicional discurso. A continuación, tras el recibimiento por parte del alcalde y las autoridades locales, se instalarán en los tronos del Salón Noble, donde niños y niñas podrán saludarlos en persona y trasladarles sus deseos para la noche más mágica del año.