La nécora se va de veda tras marcar su quinto peor registro histórico en Galicia

La nécora entra mañana en veda, y ya no volverá a los mercados –salvo que siga siendo capturada ilegalmente o proceda de otras latitudes– hasta julio. Se va tras generar en las lonjas gallegas alrededor 1,9 millones de euros, tras la venda de 80 toneladas.

Son datos todavía provisionales, pero poco van a variar ya. Desde luego, no van a servir ni para maquillar los pésimos registros ofrecidos por este preciado crustáceo venido a menos.

Para que el lector se haga una idea, es la quinta peor marca, en lo que a volumen se refiere, desde que se manejan datos oficiales en la Xunta, a través de la plataforma Pesca de Galicia.

Un periodo de casi tres décadas que permitió despachar más de 3.000 toneladas por importe de casi 50 millones de euros; 2.196 toneladas y casi 38 millones de euros si se toman como referencia los últimos veinte años.

Atendiendo a lo sucedido en cada año natural, esas casi 80 toneladas de 2025 igualan las descargas de 2000 y solo superan a las de 2024 (73), 2001 (71), 1998 (70), 1999 (69 toneladas).

Un volumen que está a años luz de las más de 149 toneladas de nécora subastadas en 2017, que marca el mejor registro histórico, y otros años tan buenos como 2020 (134 toneladas), 2005 (129), 2006 (126) y tanto 2009 como 1997, con 119 toneladas, en cada caso.

El consuelo que puede quedar al sector es que la subida de precios le ha permitido, a pesar de la caída de producción, situarse justo en mitad de la tabla –puesto quince– en cuanto a facturación.

Pero es un consuelo menor, ya que esos 1,9 millones de euros están por debajo de los más de 2 millones que se facturaron durante los mejores ejercicios, marcando el techo los 2,2 millones de euros de 2017.

La conclusión es que, como sucede con otros productos, la nécora pierde fuelle en la comunidad, tanto a causa de la pesca ilegal como, si se quiere, de la subida de la temperatura del agua, el descenso de la salinidad, los depredadores o cualquier otro condicionante natural que se quiera buscar.

Venta de nécora en la plaza de abastos de Vilagarcía, ayer. / Noé Parga

Explicaciones o disculpas al margen, lo único cierto es que, aún mejorando en 2025 los registros de 2024, la nécora sigue en horas bajas, y eso se nota en prácticamente todas las lonjas.

En la campaña que finaliza mañana, la de Vigo mantuvo el liderazgo, con casi 15 toneladas y 347.000 euros, seguida por A Coruña, con dos toneladas y 127.000 euros menos, y la lonja de Ribeira, que despachó casi 10 toneladas por importe de 228.000 euros.

A continuación aparece la «rula» de O Grove, donde los crustáceos alcanzan siempre buenas cotizaciones.

En este caso las operaciones de primera venta se acercaron a las 9 toneladas de nécora y a los 286.000 euros, lo cual supone un par de toneladas y 50.000 euros más que un año antes.

Respecto a las demás, pueden citarse las de Cangas, con 5,4 toneladas de nécora y 178.000 euros en 2025; Muros, con 3 toneladas y 54.000 euros; Camariñas, con casi el mismo volumen pero 9.000 euros menos; y A Illa de Arousa, con 2,5 toneladas de nécora colocada en el mercado por 74.000 euros (más IVA).

En torno a dos toneladas se quedaron Burela, Marín y Cambados, mientras que Baiona y Carnota subastaron 1,6 toneladas, situándose a continuación, con algo más de una tonelada, tanto Corcubión como Portonovo, Bueu y Malpica.

Las siguientes del ranking son Aldán-Hío, Canido, Cedeira, Fisterra, Celeiro, Campelo, Rianxo, Muxía, Laxe, Vilanova, Porto do Son, Camelle, Barallobre y Carril.

Testimoniales fueron las ventas de nécora en Panxón, Redondela, Ribadeo, Portosín, Sada, A Guarda, Ferrol, Esteiro y A Pobra do Caramiñal.

Al hacer balance de lo que ha dado de sí 2025, hay que destacar que el precio máximo de la nécora fue de 100 euros, marcado en la lonja de Portonovo.

En Vigo este crustáceo superó los 72 euros el kilo, en O Grove alcanzó los 97 y en Cangas cotizó con un tope de 85 euros (más IVA).