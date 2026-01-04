Un acto de vandalismo en Vilagarcía que pudo costarle la vida a un joven

El día de Año Nuevo se explicaba que, tras una intensa celebración de Nochevieja, un joven resultó herido al subirse a una farola en la plaza de Galicia, en pleno centro de Vilagarcía y cuando ya había amanecido. Ahora se sabe que se rompió un dedo de la mano, un tobillo y la propia farola.

Hay imágenes de lo sucedido, que fueron distribuidas a través de las redes sociales por sus amigos y algunos testigos que pasaban por allí. De las mismas se desprende que este acto de vandalismo fue una auténtica temeridad cuyo resultado pudo haber sido mucho más dramático.

«Pudo haberse matado», explican algunos jóvenes al revisar las imágenes, en las que se observa claramente como el chico se encarama a lo alto de la farola ornamental y salta sobre los brazos de la misma mientras sus amigos lo jalean desde abajo.

En un momento dado, cuando se dispone a bajar, se sujeta con fuerza y los dos brazos a una de las tres «cabezas» de la farola de hierro, y cuando ésta se rompe se precipita al vacío agarrado al trozo de metal.

En ese instante se hace el silencio entre quienes presenciaban la dantesca escena y la algarabía inicial da paso a los lamentosm, alguna que otra risa y la sirena de la ambulancia.

La Policía Local de Vilagarcía ya ha instruido las correspondientes diligencias y el joven, que ahora se recupera de sus heridas, tendrá que responder por los daños causados en el mobiliario urbano de la ciudad.